El creador de contenido Kunno compartió con sus seguidores el momento de tensión que vivió mientras conducía su camioneta.

A través de sus historias en redes sociales, explicó que el vehículo presentó una falla inesperada que le impidió controlar varias de sus funciones principales y terminó provocando un choque.

Aunque el accidente solo dejó daños materiales, el influencer reconoció que pasó momentos de mucho miedo. Incluso, aseguró que todavía intenta entender qué fue lo que ocurrió, ya que la camioneta había salido recientemente del taller después de recibir mantenimiento.

"Pensé lo peor": Kunno asegura que su camioneta se quedó sin frenos ni acelerador IG papikunno

Así fue el accidente que vivió Kunno

De acuerdo con el propio influencer, todo ocurrió mientras circulaba por una zona con pendientes pronunciadas. Sin previo aviso, la camioneta dejó de responder correctamente. Según explicó, el acelerador y el sistema de frenos dejaron de funcionar con normalidad, mientras que el vehículo tampoco se apagaba.

"Me acabo de quedar sin frenos ni acelerador; no se apagaba, no le servía el freno de mano, tenía que pisar súper fuerte el pedal...", relató.

La situación se complicó cuando la camioneta comenzó a desplazarse en reversa sin que pudiera detenerla por completo. Finalmente, el vehículo terminó impactándose contra otro automóvil.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas. Después de lo ocurrido, Kunno agradeció la ayuda que recibió de quienes se encontraban cerca del lugar.

"Gracias a Dios la vida me mandó un angelote", comentó al recordar a la persona que lo auxilió durante esos minutos.

"Pensé lo peor": Kunno asegura que su camioneta se quedó sin frenos ni acelerador Captura de pantalla

¿Por qué Kunno sospecha que hubo un problema con el vehículo?

Tras compartir lo ocurrido, el influencer explicó que una de las cosas que más le llamó la atención fue que la camioneta acababa de salir de un servicio mecánico.

Según contó, durante la revisión le aseguraron que el vehículo se encontraba en buenas condiciones, aunque también le recomendaron realizar algunos cambios de mantenimiento en distintas piezas.

Esa situación hizo que comenzara a preguntarse si la falla pudo estar relacionada con el servicio que recibió la unidad o si existía otra explicación.

"No sé qué pasó, si me querían matar, la verdad, literal. Me dijeron después del servicio que todo bien, pero me recomendaban hacerle el cambio de baterías, el aceite para el acelerador y freno y las balatas...", expresó.

Aunque esa frase llamó la atención entre sus seguidores, hasta el momento Kunno no ha presentado pruebas que indiquen que el incidente haya sido provocado de manera intencional. Por ahora, el creador de contenido solo ha compartido sus dudas mientras espera conocer qué originó la falla.

"Pensé lo peor": Kunno asegura que su camioneta se quedó sin frenos ni acelerador IG papikunno

La camioneta ya fue retirada para su revisión

Después del accidente, la empresa responsable del vehículo actuó para revisar lo sucedido. La camioneta fue retirada con una grúa y enviada a inspección para determinar qué ocasionó el problema mecánico. Mientras tanto, la marca le proporcionó otra unidad para que pudiera continuar con sus actividades habituales.

Hasta ahora, Kunno no ha informado si iniciará algún procedimiento legal o si solicitará una investigación independiente sobre el caso. Su prioridad, explicó, es conocer con certeza qué ocurrió y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.