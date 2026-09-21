¿De qué trata el nuevo proyecto de Donatella Versace con Revolve? Así planea conquistar a la Gen Z

Donatella Versace está lista para comenzar una nueva etapa profesional y, esta vez, lo hará con una libertad creativa que no había tenido en décadas. Después de dejar la dirección creativa de Versace en 2025, la diseñadora italiana anunció una alianza con Revolve Group para crear una nueva empresa independiente.

¿De qué trata el nuevo proyecto de Donatella Versace?

Aunque el nombre de la nueva compañía todavía es un misterio, ya se conocen algunos detalles que han despertado gran expectativa. El proyecto tendrá como objetivo acercarse a las nuevas generaciones y estará pensado desde el inicio para la manera en que actualmente se descubre, consume y comparte la moda.

La diseñadora italiana prepara una nueva marca pensada para conectar con las nuevas generaciones y la manera en que consumen moda y cultura. IG donatella_versace

La alianza representa, además, el primer gran proyecto creativo de Donatella fuera de la firma que lleva su apellido y que dirigió durante casi tres décadas.

En esta nueva aventura, la italiana ocupará el puesto de Chief Creative Officer, por lo que será responsable de definir la identidad, los productos y el universo creativo de la compañía.

Así será la nueva empresa de Donatella Versace y Revolve

Una de las claves de la propuesta será su intención de conectar con la Gen Z desde diferentes frentes. Más que crear una marca tradicional de ropa, Donatella y Revolve buscan construir una plataforma en la que convivan la moda, la belleza, los creadores, el entretenimiento y las comunidades digitales.

El primer lanzamiento del proyecto de Donatella Versace y Revolve estará enfocado en belleza y llegará al mercado en 2027. IG donatella_versace

El primer lanzamiento estará enfocado precisamente en beauty, mientras que posteriormente se ampliará hacia otras categorías. Los primeros productos llegarán en 2027, año en el que también se conocerá oficialmente el nombre de la nueva empresa.

La expansión internacional será ambiciosa: el proyecto contempla llegar inicialmente a Estados Unidos, Latinoamérica, Asia-Pacífico y Medio Oriente.

Para Donatella, esta colaboración significa la posibilidad de comunicarse con el público joven desde una perspectiva diferente. La diseñadora ha señalado que siempre se ha sentido inspirada por las nuevas generaciones y por disciplinas como la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda.

Donatella Versace será la Chief Creative Officer de la nueva empresa y tendrá el control de su identidad, productos y universo creativo. IG donatella_versace

¿Por qué Donatella Versace se asoció con Revolve?

El socio elegido tampoco parece casualidad. Revolve nació en 2003 y se ha convertido en una importante plataforma digital de moda y estilo de vida. A través de sus plataformas REVOLVE y FWRD, reúne alrededor de 1,600 marcas, además de haber desarrollado colaboraciones y proyectos propios con figuras de gran presencia cultural.

La compañía aportará precisamente lo que Donatella necesita para esta nueva etapa: tecnología, infraestructura comercial, conocimiento de las audiencias digitales y alcance internacional.

La combinación resulta particularmente interesante porque une la experiencia creativa de una diseñadora con décadas de influencia en la cultura pop con una empresa que ha construido buena parte de su identidad alrededor del comercio digital y las comunidades online.

Así ha sido la carrera de Donatella Versace

Donatella tomó las riendas de Versace en 1997, después del asesinato de su hermano Gianni Versace, fundador de la maison. Durante casi 30 años ayudó a consolidar una estética marcada por el glamour, el sex appeal, los colores intensos y una estrecha relación con las celebridades.

Tras casi tres décadas al frente de Versace, Donatella tendrá la oportunidad de construir una marca completamente nueva desde cero. IG donatella_versace

En marzo de 2025 dejó la dirección creativa y posteriormente asumió el papel de Chief Brand Ambassador. Más tarde, tras la adquisición de Versace por parte de Prada Group, la dirección creativa de la firma volvió a cambiar.

Ahora, sin los códigos de una casa histórica que lleva su propio apellido, Donatella tendrá la oportunidad de comenzar prácticamente desde cero.

Y ahí podría estar el elemento más atractivo de este proyecto: no se trata simplemente de continuar el legado de Versace, sino de descubrir qué puede construir Donatella cuando tiene la libertad de crear una identidad completamente nueva.