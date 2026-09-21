Pablo Montero sorprende en la Granja VIP 2026: se une une como nuevo granjero

Pablo Montero sorprendió a los participantes de La Granja VIP 2026 al ingresar como el granjero número 20 de la segunda temporada. Su llegada ocurrió durante la segunda gala de eliminación, una noche que también estuvo marcada por la salida de María Karunna.

Desde el estreno del reality show existía una incógnita entre los seguidores, pues se había anunciado que la competencia tendría 20 integrantes, pero solamente 19 famosos habían entrado. Después de varios días de especulaciones, finalmente se reveló quién ocuparía el lugar que permanecía vacío.

Pablo Montero Cuartoscuro

Pablo Montero se integra a La Granja VIP 2026

Para presentarlo ante los demás concursantes, la producción preparó una entrada relacionada con el ambiente campirano del programa. El actor y cantante apareció montando a caballo y llevaba un paliacate que le cubría el rostro, por lo que su identidad permaneció oculta durante algunos momentos.

Captura de pantalla

Frente a la mirada de los habitantes, el nuevo integrante se quitó el paliacate y confirmó que era Pablo Montero. La revelación provocó sorpresa dentro de la granja, especialmente porque los participantes ya comenzaron a formar alianzas y a definir sus estrategias.

Con esta incorporación, el cantante se suma oficialmente a la competencia y podría modificar la dinámica que se ha desarrollado durante las primeras semanas.

¿Quién es Pablo Montero?

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real de Pablo Montero, es un actor y cantante originario de Torreón, Coahuila. Actualmente tiene 52 años y cuenta con casi tres décadas de trayectoria dentro del entretenimiento.

A mediados de los años noventa comenzó su carrera artística y, con el paso del tiempo, logró destacar tanto en la televisión como en la música. Dentro de su faceta como intérprete, es conocido principalmente por sus canciones de regional mexicano y música ranchera.

Pablo Montero Cuartoscuro

Además de participar en telenovelas y proyectos musicales, Montero cuenta con experiencia en otros reality shows.

Así reaccionaron los granjeros a la llegada de Pablo Montero

Entre aplausos, gestos de sorpresa y algunas miradas de incertidumbre, los concursantes recibieron al cantante. Mientras algunos mostraron entusiasmo por conocer al nuevo compañero, otros parecieron analizar lo que su incorporación podría significar para el desarrollo del juego.

Captura de pantalla

Minutos antes de su entrada, María Karunna quedó eliminada por decisión del público y tuvo que despedirse de la competencia. De esta manera, la gala presentó dos cambios importantes: la salida de una participante y la llegada de un nuevo rival.

En redes sociales, la incorporación del cantante ya generó comentarios entre los seguidores de La Granja VIP 2026. Una de las principales dudas es si conseguirá integrarse a alguna de las alianzas existentes o si su presencia ocasionará nuevos conflictos y enfrentamientos.