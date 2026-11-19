Kris Jenner volvió a llamar la atención por hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que recurre para cuidar su apariencia. Después de causar revuelo por el lifting facial al que se sometió antes de cumplir 70 años, la empresaria sorprendió al compartir que también contempla realizarse un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal.

La confesión ocurrió durante una conversación con su amiga Shelli Azoff, en el episodio de "The Kardashians" transmitido el jueves 18 de noviembre. Jenner explicó que tiene interés en volver a realizarse el procedimiento conocido como MonaLisa Touch.

Foto: Instagram krisjenner

¿Para qué sirve el tratamiento MonaLisa Touch?

El MonaLisa Touch es un procedimiento ginecológico que se realiza de manera ambulatoria y utiliza tecnología láser de CO₂ fraccionado para favorecer la regeneración de los tejidos vaginales y estimular la formación de colágeno.

Se utiliza como una alternativa para disminuir molestias relacionadas con los cambios hormonales, entre ellas la resequedad vaginal, el adelgazamiento de los tejidos y las molestias o el dolor durante las relaciones sexuales, síntomas que pueden aparecer durante la menopausia o después del parto.

Jenner se refirió a este tratamiento como un láser que ayuda a mejorar la apariencia de la zona íntima y aseguró que los resultados le han gustado en ocasiones anteriores.

Hay que disfrutar un poco de la vida, por Dios”, comentó entre risas al hablar sobre el tema con su amiga.

Aunque Kris Jenner lo describió como un procedimiento para conseguir una apariencia más estética, el MonaLisa Touch también está relacionado con el cuidado de la salud vaginal, particularmente en mujeres que experimentan cambios asociados con la menopausia.

Foto: Instagram krisjenner

¿Por qué Kris Jenner ha hablado de sus tratamientos estéticos?

La empresaria no ha tenido inconveniente en compartir algunos de los procedimientos a los que se ha sometido para modificar o mantener su apariencia. De hecho, su reciente lifting facial también fue motivo de conversación después de que se conociera que decidió realizarse una segunda intervención de este tipo.

En una entrevista con Vogue Arabia, Jenner explicó que quería sentirse como la mejor versión de sí misma. También recordó que su primer lifting facial había ocurrido aproximadamente 15 años antes, por lo que consideró que había llegado el momento de hacerse uno nuevo.

Foto: Instagram krisjenner

Era hora de renovarme”, expresó al hablar sobre su decisión.

Por otra parte, en 2024, Kris Jenner contó que los médicos habían detectado un tumor en uno de sus ovarios, situación por la que tuvo que someterse a una intervención.

Mientras tanto, la matriarca del clan Kardashian continúa compartiendo detalles de su vida personal en The Kardashians, cuyos nuevos episodios se estrenan los jueves a través de Hulu.