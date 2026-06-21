Kris Jenner dedica mensaje por el Día del Padre a los ex de sus hijas

La celebración del Día del Padre dejó una inesperada muestra de unidad dentro del mediático clan Kardashian. Kris Jenner aprovechó la fecha para compartir un mensaje dedicado a todos los hombres que han desempeñado un papel importante en la crianza de sus nietos, incluyendo a varias exparejas de sus hijas.

Foto: Instagram krisjenner

Un reconocimiento para toda la familia

A través de sus redes sociales, la empresaria de la famosa familia publicó un collage con fotografías de diversos padres vinculados al círculo Kardashian-Jenner. Entre ellos aparecieron Kanye West, Scott Disick, Travis Scott y Tristan Thompson, quienes, a pesar de ya no mantener una relación sentimental con las integrantes de la familia, continúan siendo los padres de sus hijos.

Kris también recordó a figuras fundamentales en su historia familiar, como Robert Kardashian y Caitlyn Jenner, dejando claro que la fecha era una oportunidad para reconocer la labor de todos aquellos que han formado parte de la vida de sus hijos y nietos.

Foto: Instagram krisjenner

Un mensaje especial para Rob Kardashian

Dentro de la publicación, Jenner dedicó unas palabras especialmente emotivas a su hijo Rob Kardashian, destacando el compromiso que mantiene con la crianza de su hija Dream.

La empresaria expresó el orgullo que siente al verlo desempeñar su papel como padre, resaltando el cariño, la paciencia y la dedicación que demuestra día a día con la pequeña.

Foto: Instagram krisjenner

La publicación llamó la atención por su tono conciliador e inclusivo, ya que reunió en un mismo homenaje a personas que, aunque tomaron caminos distintos en lo sentimental, siguen unidas por los lazos familiares.

Como era de esperarse, los seguidores reaccionaron rápidamente y llenaron la sección de comentarios con mensajes positivos, destacando la capacidad de Kris Jenner para mantener la cercanía entre los integrantes de una de las familias.

Una vez más, la familia Kardashian-Jenner convirtió una celebración tradicional en un tema de conversación entre millones de seguidores alrededor del mundo, demostrando que los vínculos familiares siguen ocupando un lugar importante dentro de su historia.