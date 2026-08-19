Kim Kardashian y Lewis Hamilton se ‘destapan’ en Hawai | FOTOS

Kim Kardashian y Lewis Hamilton compartieron fotos de sus vacaciones en Hawai, en donde dejaron ver la cercanía que tienen y lo bien que la pasan en pareja.

Kim y Lewis se han consolidado como una de las parejas del momento, por lo que, publicar algunos de sus momentos juntos a sus seguidores, es algo bien recibido y que, por supuesto, les suma fandom.

Previo a la reanudación del campeonato de Fórmula 1, en donde Lewis es una de las grandes figuras, la pareja decidió compartir tiempo en una paradisiaca playa de Hawai.

Fotos de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Hawai

Kim Kardashian y Lewis Hamilton de vacaciones. Especial

Tanto Kim como Lewis hicieron publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde compartieron algunas fotografías de sus vacaciones en la playa.

Aloha”, escribió Kim Kardashian con una serie de postales en las que se la ve junto a su novio, hijas y practicando surf.

En tanto, en otra publicación, la empresaria y modelo publicó otro carrusel de fotografías y escribió:

En algún lugar más allá del arcoíris”.

En tanto, el piloto británico de Ferrari de 41 años hizo lo propio en su cuenta mostrando su descanso, sumando a actividades de preparación física y otras recreativas en la que está a punto de jugar al paintball con su pareja. Ella le contestó el posteo con un corazón.

También compartieron un video en el que Hamilton maneja un auto en la arena con su pareja al lado, disfrutando de la experiencia.

Las románticas postales dan cuenta que la pareja se encuentra disfrutando de los mejores paisajes, mostrando que ya no se esconden y están disfrutando de esta etapa de su relación.

La mayoría de los comentarios de usuarios en sus publicaciones los están elogiando, apostando por su relación como una de las favoritas entre sus seguidores.

Historia de amor de Kim y Lewis

Kim Kardashian y Lewis Hamilton de vacaciones. Especial

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se han convertido en una de las parejas que más han llamado la atención durante 2026. Aunque los rumores sobre un posible romance comenzaron este año, lo cierto es que ambos se conocen desde hace más de una década y durante mucho tiempo mantuvieron una amistad. Incluso hay registros de que coincidieron públicamente desde 2014, cuando los dos tenían otras relaciones. Con los años, continuaron en contacto gracias a sus círculos sociales y profesionales.

Las especulaciones sobre una relación sentimental comenzaron a crecer a principios de 2026, cuando Kim y Lewis fueron vistos juntos en diferentes lugares de Europa. En un principio, personas cercanas a ambos aseguraron que estaban saliendo de manera casual y que preferían tomarse las cosas con calma mientras se conocían mejor. Sin embargo, sus encuentros comenzaron a ser cada vez más frecuentes y ambos aprovecharon algunos espacios libres de sus agendas para viajar y pasar tiempo juntos.

Con el paso de los meses, su relación comenzó a hacerse más evidente. Kim estuvo presente en algunos eventos relacionados con la Fórmula 1 para apoyar a Hamilton, mientras que el piloto también empezó a acompañarla en distintos momentos de su agenda. En junio, Kardashian dio una de las señales más claras de que existía un romance al incluir a Lewis en una de sus publicaciones en redes sociales, después de varios meses en los que ambos habían evitado confirmar públicamente su relación.

Otro momento importante ocurrió durante el verano, cuando Hamilton comenzó a convivir con los cuatro hijos de Kim Kardashian y Kanye West. La pareja también realizó algunos viajes en los que estuvieron presentes los menores, algo que fue visto como una señal de que su relación había avanzado y ya no se trataba solamente de encuentros casuales.

Actualmente, todo indica que Kim Kardashian y Lewis Hamilton mantienen una relación seria, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que existan planes de matrimonio o de formar una familia juntos.

Por ahora, sus viajes juntos, la convivencia de Hamilton con los hijos de Kim y las muestras de cariño que han comenzado a compartir públicamente son algunas de las principales señales de que su relación se ha consolidado.

Hamilton va por el octavo campeonato mundial

Las vacaciones en Hawai de Hamilton junto a Kim Kardashian, son un descanso antes de su apretada agenda del piloto.

Lewis Hamilton afronta la segunda mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 con una importante oportunidad de mantenerse en la pelea por el campeonato. El piloto de Ferrari llega al reinicio de la competencia en el segundo lugar del campeonato, solo por detrás de Kimi Antonelli, y ha destacado por su constancia a lo largo de la temporada. Además, logró en el Gran Premio de Barcelona su primera victoria desde que se incorporó a Ferrari.

Ahora, su próximo reto será el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en el circuito de Zandvoort y contará con formato Sprint. Después, Hamilton tendrá que enfrentarse a las carreras de Italia, España, Azerbaiyán y Singapur, antes de que la Fórmula 1 cruce el Atlántico para continuar con la parte más intensa del calendario.

El cierre de la temporada será fundamental para las aspiraciones del británico, ya que todavía tendrá varias oportunidades para sumar puntos en Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Entre estas fechas destaca el Gran Premio de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre, donde Hamilton buscará aprovechar cada punto disponible para mantenerse en la lucha por lo que sería su octavo campeonato mundial de Fórmula 1.