"Orinaba la comida": KJ Apa revela el lamentable episodio que vivió en ‘Riverdale’

KJ Apa decidió hablar de una etapa de su vida que durante mucho tiempo mantuvo en privado. El actor, conocido mundialmente por interpretar a Archie Andrews en la serie Riverdale, contó algunos de los momentos más difíciles que atravesó mientras formaba parte de la exitosa producción.

Durante una conversación en el pódcast Wildmen, conducido por su excompañero de reparto Dylan Sprouse y Brendan Columbus, el intérprete neozelandés recordó los problemas que tuvo con la alimentación, además de su relación con el consumo de sustancias.

Lejos de hablar únicamente de su carrera o de la fama que consiguió gracias a la serie, KJ Apa se mostró dispuesto a contar una parte mucho más personal de su historia. Lo hizo al explicar cómo llegó a desarrollar conductas que, según sus propias palabras, estaban relacionadas con un patrón adictivo que todavía reconoce en sí mismo.

KJ Apa habla de su lucha con la comida

Uno de los momentos más fuertes de la conversación ocurrió cuando el actor recordó la relación que desarrolló con la comida mientras trabajaba en Riverdale.

Apa explicó que las largas jornadas de grabación y la comida disponible en los sets influyeron en sus hábitos. De acuerdo con su relato, podía pasar el día comiendo productos como donas y después regresar a su caravana para vomitar.

La situación se volvió todavía más complicada cuando el actor comenzó a obsesionarse con su peso y con la necesidad de mantener una determinada apariencia física para interpretar a su personaje.

kj apa

Durante el pódcast, Dylan Sprouse recordó que el papel de Archie Andrews implicaba que KJ Apa tuviera una condición física muy marcada. Para el actor, esa presión terminó convirtiéndose en una preocupación constante por su cuerpo y por la comida.

Uno de los episodios que compartió ocurrió durante una cuarentena en Vancouver, antes de regresar a las grabaciones de la serie. En ese momento, Apa aseguró que había decidido mantenerse sobrio y dejar de beber alcohol y consumir marihuana.

Sin embargo, al mismo tiempo estaba concentrado de manera obsesiva en perder peso.

“¿Por qué hice eso?”

El actor relató que una noche, cerca de las dos de la madrugada, tuvo un atracón de comida después de pedir una gran cantidad de productos de McDonald's.

Según contó, ordenó varias hamburguesas, McNuggets, papas fritas y un batido. Comió una parte de todo aquello, pero casi de inmediato comenzó a sentirse arrepentido.

Pedí todo esto en McDonald's y pedí como tres Big Macs, un montón de McNuggets y otras cosas, papas fritas, un batido, y son como las 2:00 de la madrugada. Me como la mitad y enseguida me invade el arrepentimiento. ¿Por qué hice eso?, recordó

Lo que ocurrió después fue, según sus propias palabras, uno de los episodios que mejor explica la relación que tenía con la comida en ese momento.

Apa contó que sacó los alimentos al exterior y orinó sobre ellos. Después regresó a su habitación y vomitó lo que había comido.

Aproximadamente 20 minutos después, el actor volvió a sentir hambre y decidió regresar por la comida que había dejado afuera.

KJ Apa

El intérprete explicó que comenzó a comer las sobras, incluso alrededor de la parte que había quedado cubierta de orina. Una situación que él mismo calificó como una "historia espeluznante", pero que decidió compartir para explicar lo que considera una conducta adictiva.

El actor reconoce un patrón de adicción

Para KJ Apa, aquel recuerdo no se trata únicamente de un episodio relacionado con la comida. El actor considera que lo ocurrido refleja un patrón que también ha identificado en otras áreas de su vida.

Es la manera perfecta de explicar esa cualidad adictiva que tenía y que siempre tendré, afirmó durante la conversación.

El actor también recordó que cuando tenía 18 años llegó a buscar donas que habían sido desechadas y se encontraban en bolsas de basura detrás de una tienda. Al contar aquella experiencia, explicó hasta qué punto había llegado su complicada relación con la alimentación.

Dylan Sprouse, quien compartió créditos con Apa en Riverdale, señaló que algunas de esas conductas podían estar relacionadas con una necesidad de castigarse a sí mismo. El actor estuvo de acuerdo con esa observación.

riverdale

La conversación permitió conocer una parte de la vida de KJ Apa que pocas veces había compartido públicamente. Detrás de la imagen del joven protagonista de una de las series más populares de los últimos años, también existía una persona que estaba enfrentando problemas que no siempre eran visibles para el público.