Danna habla sobre su reencuentro con Jorge López y asegura que pareció un capítulo de "Élite"

En el más reciente episodio de DANNA Visions: La Serie, Danna compartió detalles de uno de los momentos más comentados de su vida reciente: su encuentro con el actor Jorge López durante la gala de Vogue Día de Muertos.

¿Por qué Danna comparó su encuentro con Jorge con un capítulo de Élite?

“Yo lo manifesté”, comentó entre risas, asegurando que para ella todo lo ocurrido se sintió como una película e incluso comparó la experiencia con un capítulo de Élite, serie en la que ambos participaron años atrás.

Foto: Instagram danna

A lo largo del episodio, Danna mostró cómo fue su preparación para el importante evento, desde las sesiones de maquillaje y vestuario hasta los ejercicios de vocalización previos a su presentación. También habló sobre la inspiración detrás del atuendo que utilizó esa noche y explicó el significado que tenía para ella.

La artista señaló que su look estaba inspirado en una mujer que emerge de las profundidades del mar no para llorar, sino para volver a cantar. Durante la gala interpretó tres temas: “Amor Eterno”, popularizado por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal; “La Llorona”; y “Aún Te Quiero”, acompañada de mariachi.

Foto: Instagram danna

¿Qué ocurrió cuando Danna y Jorge López se reencontraron?

Además de mostrar parte de su preparación, incluyendo momentos relajados antes de salir al escenario, el episodio se centró en el inesperado encuentro con Jorge López.

Según relató, tenía el presentimiento de que el actor asistiría al evento, ya que el actor suele acudir a este tipo de presentaciones. Danna recordó que, al verlo llegar, no podía creer lo que estaba ocurriendo.

Que lo veo llegar y dije esto no puede ser posible, y ya wey nos saludamos y todo, que es el video que ahora está en todos putos lados y me dijo, wey no sabía que ibas a venir y le dije no es que era sorpresa".

Foto: Instagram danna

La cantante explicó que ambos comenzaron a conversar y que, poco después, varias personas empezaron a acercarse a ellos. Fue entonces cuando apareció su actual pareja, Alex Hoyer, momento que la hizo olvidar que se encontraba en un evento público donde todas las miradas estaban puestas sobre ellos.

Bueno, ya se conocen ¿no?", recordó haber dicho en ese momento.

Danna explicó que Alex y Jorge se saludaron cordialmente, una situación que para ella tuvo un significado especial. La intérprete reconoció que ese encuentro le ayudó a cerrar una etapa importante de su vida.

La cantante aseguró que Jorge fue una persona muy significativa para ella y destacó la actitud de Alex al permitir que ambos convivieran con naturalidad y respeto.

Asimismo, comentó que Jorge no dejó de hablar bien de Alex durante la conversación, algo que la sorprendió.

¿Por qué este reencuentro fue tan importante para Danna?

Al reflexionar sobre lo ocurrido, Danna citó una frase de su canción Amanecer: "era perderte o perderme", confirmando una vez más que la canción fue inspirada en su historia juntos.

Hacia el final del episodio, la artista confesó sentirse impactada por la forma en que Alex y Jorge se comportaron durante la reunión. Según contó, la experiencia fue tan significativa que incluso soñó que invitaban a Jorge a quedarse en su casa, situación que provoco risas entre su equipo.

Foto: Instagram danna

De esta manera, Danna abrió una ventana a uno de los capítulos más personales de su vida, mostrando cómo vivió un reencuentro que, según sus propias palabras, le ayudó a sanar aspectos importantes de su pasado.