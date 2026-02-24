Sigue el apoyo al cine mexicano

El Instituto Nacional del Derecho de Autor recibió la inscripción de más de 12 mil obras audiovisuales

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) inició 2026 con una intensa actividad en respaldo a la comunidad cinematográfica del país, particularmente a quienes participan en las convocatorias del Fomento al Cine Mexicano (Focine) y del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine).

En coordinación con diversas instituciones gubernamentales y como parte de su compromiso con el fomento cultural, el instituto realizó un trabajo extraordinario para atender los registros de obras y contratos presentados por los participantes de ambas convocatorias correspondientes a este año.

Tan sólo durante enero y la segunda quincena de febrero, el Indautor reportó la inscripción de 11 mil 181 obras y 414 contratos, además de brindar atención personalizada diaria a más de 150 personas involucradas en Focine y Eficine, lo que refleja la alta demanda de servicios vinculados a la protección de derechos de autor en el sector audiovisual.

Cabe subrayar que el pasado viernes 13 de febrero se llevó a cabo el cierre de la convocatoria Eficine 2026, por lo que el Instituto redobló esfuerzos para garantizar un servicio eficiente y oportuno. Entre las acciones implementadas destacan cursos de capacitación en registro de obras, la apertura de ventanillas exclusivas para la recepción de solicitudes, la entrega inmediata de resoluciones y asesoría personalizada y especializada para cada caso.

Este dinamismo se suma a una tendencia de crecimiento sostenido en los servicios del instituto. De 2024 a 2025, los registros de obras aumentaron 28 por ciento; las renovaciones, 3 por ciento; la asignación del ISBN, 13 por ciento; las consultas jurídicas, 40 por ciento, y las reservas de derechos, 8 por ciento.

Con estas cifras, Indautor consolida su papel como pieza clave en la protección de los derechos de autor en México y como aliado estratégico de la industria cinematográfica nacional, en un contexto donde los estímulos públicos y fiscales buscan fortalecer la producción y distribución del cine mexicano.