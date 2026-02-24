Karla Souza: el conejo la motivó

Karla Souza se ha consolidado como una de las mexicanas que se ha afianzado en Hollywood y muestra de eso se traduce en proyectos como How to Get Away with Murder, Day Shift o más recientemente con 56 días, serie con tintes de thriller psicológico y erótico en la que interpreta a una policía de investigación que entra a escena tras el hallazgo de un cuerpo en un apartamento de lujo.

Aunque Souza tiene ya un nombre y una carrera consolidada, se le preguntó cómo se ve hoy en día en comparación con aquella jovencita aspirante a actriz que buscaba tener un crédito, aunque fuera pequeño, en una producción.

“¡Dios mío! Tenía tantos sueños que se sentían tan difíciles, tan lejanos; tenía yo tanta desesperación por poder ser escogida, lograr hacer algo y digo ‘wow’. La verdad es que nunca me imaginé poder estar del otro lado y ahora obviamente tengo el lujo de poder escoger, de escoger con quién colaboro, crear mis propios proyectos y definitivamente nunca hubiera pensado que se iba a lograr. Yo pensé que iba a ser un amor platónico, que siempre iba a tener esperanzas de, y ha sido muy grato ver que sí se lograron”, compartió Souza a Excélsior.

Durante la charla con la ganadora de un International Emmy Award por su trabajo actoral en La caída, salió a colación Bad Bunny, quien en el pasado Super Bowl aprovechó los reflectores para decirle al público que si él estaba ahí, en ese escenario, se debía a que nunca dejó de creer en sí mismo. Tomando en cuenta esto, se le preguntó a Souza si a ella le pasó lo mismo que al Conejo Malo.

“Justo cuando él dijo eso a la cámara, yo dije: ‘Uy, me hubiera encantado tener eso a mis veintitantos años’, porque justo había muchas dudas de que si alguien más no creía en mí, entonces yo no creía en mí. Es algo que al menos a mis hijos les estoy tratando de inculcar: que no podemos depender de que el otro nos acepte. No es nuestro problema si le gusto o no le gusto a alguien más.

“Hay que entender que cada quien es único, cada quien es especial y todos tenemos que colaborar en este mundo. Fue muy poderoso ver ese Super Bowl. Como que la niña Karla, la chiquita, vio eso y dijo: ‘wow’. Tener esa claridad de quién eres es algo que de alguna manera no tenía muy claro, y se ve que él lo tiene muy claro; sí fue algo que me llenó el tanque”, compartió.

A Souza, quien alcanzó renombre en México con Nosotros los Nobles, ya se le puede ver a través de la plataforma Prime Video como la detective Lee Reardon en 56 días, serie en la que comparte créditos con Dove Cameron, Avan Jogia y Dorian Missick.

La también intérprete de ¿Qué culpa tiene el niño? habló de los motivos que la llevaron a aceptar este proyecto, que es producido por el respetado director y productor de terror James Wan a través de su compañía Atomic Monster.

“Hablando de las razones creativas, el personaje, aunque es la detective, tiene esta complejidad, sombras y una vida pública que se diferencia mucho de su vida privada. Se espejea mucho con la pareja (Dove y Avan) en la serie, en donde el uno no le está diciendo al otro la verdad de quién es quién y hay muchas mentiras que acaban autodestruyéndonos.

“Cuando hablé con los directores, me dijeron que mi personaje también iba a tener este aspecto, que se iba a ir revelando y que ella también tiene muchas cosas que oculta algo que me interesaba contar”, anotó la actriz.

Con respecto a qué significó para ella compartir créditos con Dove Cameron y Avan Jogia, Souza, de 40 años, contó que ahora que están en promoción es cuando más los ha visto.

“Nos reímos mucho porque no los vi en toda la filmación. Tuvimos una lectura de guion al principio del proyecto y después de ahí era filmar nosotros, los detectives, y ellos. He tenido más chance de conocerlos ahorita en el tour de prensa y sí te puedo decir que Dove es parte de una maquinaria gigante de marketing y es alguien que ha tenido que luchar por sí misma porque empezó desde chavita, igual que Avan.

“Ellos empezaron desde niños y digo que con razón tienen tanta madurez y fuerza interior, porque a esta industria a patadas la tienes que entender o si no te comen viva”, relató Souza.

La actriz mexicana compartió escenas a lo largo de los ocho capítulos, dirigidos por Karyn Usher y Lisa Zwerling, con Dorian Missick, quien es su pareja laboral y con quien refleja gran química de compañerismo.