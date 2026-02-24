¿Adiós a Netflix? Warner Bros. revisa nueva oferta de adquisición de Paramount

Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que recibió una propuesta revisada de adquisición por parte de Paramount Skydance, la cual está siendo evaluada en conjunto con sus asesores financieros y legales.

El anuncio se produce mientras la junta directiva de WBD reafirmó recientemente su apoyo a un acuerdo de compra previamente anunciado con Netflix, lo que añade complejidad al panorama de fusiones y adquisiciones en el sector de medios y entretenimiento.

La compañía señaló que informará a sus accionistas una vez concluida la revisión de la nueva propuesta, sin ofrecer detalles sobre los términos planteados por Paramount.

"Recibimos una propuesta revisada (de Paramount) para adquirir WBD, que estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros y legales", declaró la junta directiva de WBD.

Warner Bros, Netflix y Paramount: la guerra de adquisiciones que sacude Hollywood

La industria del entretenimiento vive una de sus mayores transformaciones en décadas. En diciembre de 2025, Netflix sorprendió al mundo con una oferta histórica de 83 mil millones de dólares para adquirir Warner Bros y HBO. El acuerdo fue celebrado como una megafusión capaz de redefinir el futuro del cine, las series y el streaming, consolidando a Netflix como el gigante indiscutible del sector.

La propuesta fue inicialmente aceptada por la junta directiva de Warner Bros. Discovery, lo que parecía sellar el destino de la compañía. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Paramount Skydance irrumpió con una contraoferta hostil. La empresa ofreció 30 dólares por acción en una operación totalmente en efectivo, superando el valor del acuerdo con Netflix y desatando una guerra de adquisiciones.

Warner Bros. Discovery confirmó que revisa una nueva oferta de adquisición de Paramount, mientras mantiene apoyo a un acuerdo previo con Netflix. REUTERS

El movimiento de Paramount fue interpretado como una ofensiva directa para arrebatarle a Netflix uno de los activos más valiosos de la industria. La propuesta buscaba atraer a los accionistas de Warner Bros con un beneficio económico inmediato y abrió un debate sobre cuál de las dos compañías podría garantizar un mejor futuro para la productora.

Revaluación de Warner Bros

En febrero de 2026, la junta directiva de Warner Bros. Discovery reconsideró su postura inicial y comenzó a evaluar nuevamente la oferta de Paramount. La decisión estuvo motivada por una prima de 650 millones de dólares y por la presión de los accionistas, quienes exigían explorar todas las alternativas antes de cerrar el acuerdo con Netflix. La propuesta de Paramount representó el noveno intento de adquisición desde el año anterior e incluyó cláusulas financieras como el ticking fee, diseñado para mitigar la incertidumbre de los inversores en caso de retrasos.

Warner Bros. Discovery confirmó que revisa una nueva oferta de adquisición de Paramount, mientras mantiene apoyo a un acuerdo previo con Netflix. REUTERS

La situación ha generado un ambiente de incertidumbre en Hollywood. Por un lado, Netflix busca consolidar su liderazgo global con la integración de Warner Bros y HBO, lo que le permitiría ampliar su catálogo y fortalecer su posición frente a competidores como Disney+. Por otro, Paramount intenta recuperar terreno en el mercado del streaming y posicionarse como un rival capaz de desafiar a Netflix en la batalla por la audiencia mundial.

En este contexto, la venta de Warner Bros se ha convertido en un símbolo de la nueva era del entretenimiento, donde las fusiones y adquisiciones determinan el rumbo de las compañías y el acceso del público a sus contenidos. La decisión final de la junta directiva será crucial para definir el futuro de la industria y para establecer quién dominará el mercado global en los próximos años.

Con información de AFP.