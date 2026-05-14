Feria Canaco Juárez 2026: artistas, fechas, precios y todo lo que debes saber 

La Feria Canaco Juárez 2026 ya confirmó a los artistas que formarán parte de su edición de este año en Ciudad Juárez, donde miles de personas podrán disfrutar de conciertos, juegos mecánicos y actividades familiares durante junio. El evento se realizará en la Plaza de la Mexicanidad y reunirá a figuras del regional mexicano, rock, música urbana y cumbia.

Entre los conciertos que más expectativa han generado están los de Wisin, Conjunto Primavera, El Tri, Majo Aguilar y La Arrolladora Banda El Limón, además de otras agrupaciones reconocidas a nivel nacional e internacional.

Majo Aguilar habla de su nuevo novio Diego Bacter Foto: @majo__aguilar

¿Qué artistas estarán en la Feria Canaco 2026?

La programación musical comenzará el 11 de junio y terminará el día 28 del mismo mes. Cada fecha tendrá un artista principal en el Teatro del Pueblo, espacio al que los asistentes podrán ingresar con el boleto general.

La inauguración estará encabezada por Fito Olivares y La Pura Sabrosura. Ese mismo día, la entrada será gratuita para todos los visitantes.

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Otra de las presentaciones más esperadas es la de Majo Aguilar, quien se ha consolidado como una de las voces jóvenes más conocidas del regional mexicano.

Los Horóscopos de Durango también forman parte de la cartelera y llevarán su estilo duranguense al escenario el 13 de junio. Un día después llegará Conjunto Primavera, agrupación con una larga trayectoria dentro de la música norteña y romántica.

Para los seguidores del rock en español, El Tri ofrecerá concierto el 21 de junio. La banda liderada por Alex Lora es considerada una de las más importantes del género en México y suele atraer a miles de personas en cada presentación.

En el género urbano, uno de los nombres más fuertes será Wisin, quien subirá al escenario el 25 de junio. El cantante puertorriqueño es reconocido por éxitos que marcaron la música latina en los últimos años.

Wisin

La cartelera también incluye a La Arrolladora Banda El Limón, Los Cadetes de Linares, Chicos de Barrio, Kumbia Kings, Mago de Oz y Cuisillos.

Costos de entrada a la Feria Canaco 2026

Los organizadores informaron que el acceso general tendrá un precio de 70 pesos para adultos. En el caso de los niños, la entrada será gratuita durante toda la feria.

Además, habrá promociones especiales en juegos mecánicos los lunes y miércoles, días en los que los asistentes podrán disfrutar de 20 juegos sin costo adicional.

Quienes busquen una experiencia más cercana a los artistas tendrán la opción de adquirir lugares preferenciales como fila cero o terrazas VIP a través de la plataforma Don Boletón.

Cartelera completa de la Feria Canaco 2026

11 de junio- Fito Olivares y La Pura Sabrosura

12 de junio- Majo Aguilar

13 de junio- Horóscopos de Durango

14 de junio- Conjunto Primavera

18 de junio-Los Cadetes de Linares

19 de junio-La Arrolladora Banda El Limón

20 de junio-Alemán

21 de junio-El Tri

25 de junio-Wisin

26 de junio- Chicos de Barrio y Kumbia Kings

27 de junio- Mago de Oz

28 de junio-Cuisillos