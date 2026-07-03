“Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú

El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa, después de que el conteo de votos confirmara su victoria en el balotaje por un estrecho margen.

A través de redes sociales, Fujimori compartió un mensaje de agradecimiento a los peruanos que votaron por ella y afirmó que comienza una nueva etapa para la nación.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, expresó.

Proclamación oficial del JNE

La proclamación formal cierra un capítulo importante en los reñidos comicios de Perú, que busca superar la inestabilidad política tras haber tenido ocho presidentes diferentes en la última década.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de 2026”, afirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, durante una ceremonia en Lima.

En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio, sucediendo al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.

El regreso del fujimorismo

La líder conservadora, de 51 años, había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones. Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

La primera mujer en ser electa presidenta de Perú enfrentará el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, además de los riesgos que podría traer el fenómeno climático El Niño.

Su victoria se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio: obtuvo 50.135% frente al 49.865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

El conteo demoró tres semanas en completarse y, desde que perdió la delantera, Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados. El candidato izquierdista, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe en 2022, alegó irregularidades en los votos del exterior.

El JNE rechazó su pedido de anular esos votos por considerarlo infundado, y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar los resultados.