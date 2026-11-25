KATSEYE, el grupo femenino que fue creado por HYBE, la empresa que representa a grupos de K-Pop como BTS, estará de regreso en México, en esta ocasión en un lugar mucho más grande: el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, en las últimas semanas el grupo ha tenido varios cambios debido a que algunas de sus integrantes han tomado una pausa en su carrera, a pesar de esto, cuatro de ellas estarán en nuestro país.

Foto: Instagram katseyeworld

¿Cuándo se presentará KATSEYE en el Palacio de los Deportes?

La agrupación estará de regreso en México el próximo 27 y 28 de noviembre para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.

Te contamos que los dos shows que darán KATSEYE en la Ciudad de México iniciarán a las 8:00 PM, así que toma tus previsiones para que llegues a tiempo.

Foto: Instagram katseyeworld

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Foto: Instagram katseyeworld

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de KATSEYE en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que KATSEYE interprete en sus conciertos de la Ciudad de México.

Hootie Frutti

Internet Girl

That Way

Touch

Mean Girls

Gabriela

PINKY UP

Animal

Tonight I Might

I’m Pretty

Time Lapse

Gameboy

Unloveu

My Way

Bel Air

M.I.A

Debut

ICONIC BY MISTAKE

Gnarly