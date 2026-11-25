KATSEYE en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
El grupo femenino llega por segunda ocasión a México, en esta ocasión a un recinto más grande. Si irás a sus shows, te contamos los detalles.
KATSEYE, el grupo femenino que fue creado por HYBE, la empresa que representa a grupos de K-Pop como BTS, estará de regreso en México, en esta ocasión en un lugar mucho más grande: el Palacio de los Deportes.
Sin embargo, en las últimas semanas el grupo ha tenido varios cambios debido a que algunas de sus integrantes han tomado una pausa en su carrera, a pesar de esto, cuatro de ellas estarán en nuestro país.
¿Cuándo se presentará KATSEYE en el Palacio de los Deportes?
La agrupación estará de regreso en México el próximo 27 y 28 de noviembre para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.
Te contamos que los dos shows que darán KATSEYE en la Ciudad de México iniciarán a las 8:00 PM, así que toma tus previsiones para que llegues a tiempo.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de KATSEYE en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que KATSEYE interprete en sus conciertos de la Ciudad de México.
Hootie Frutti
Internet Girl
That Way
Touch
Mean Girls
Gabriela
PINKY UP
Animal
Tonight I Might
I’m Pretty
Time Lapse
Gameboy
Unloveu
My Way
Bel Air
M.I.A
Debut
ICONIC BY MISTAKE
Gnarly