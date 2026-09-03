Katie Holmes confirma romance con Jason Bard Yarmosky; ¿quién es su nuevo novio?

Katie Holmes suele mantener su vida amorosa lejos de las redes sociales, pero esta vez hizo una excepción. La actriz compartió una foto junto a Jason Bard Yarmosky, con quien había sido vista varias veces durante el verano.

Katie Holmes comparte su primera foto con Jason Bard Yarmosky

Después de varias semanas de rumores, Katie Holmes confirmó su relación con Jason Bard Yarmosky, un artista de 39 años con quien comenzó a ser relacionada en julio.

La actriz publicó el 1 de septiembre una fotografía para felicitar a Yarmosky por su cumpleaños. En la imagen aparecen abrazados durante la celebración.

Holmes acompañó la publicación con el mensaje “Happy Birthday to the best of the best”, además de etiquetar al artista. También compartió en sus historias un video en el que aparece soplando las velas de su pastel.

Aunque la pareja ya había sido fotografiada junta, es la primera vez que Holmes comparte una imagen de ambos en su perfil de Instagram.

El detalle llamó la atención porque la protagonista de Dawson’s Creek no suele mostrar mucho sobre sus relaciones en redes sociales, algo que ha mantenido desde hace varios años.

Katie Holmes confirmó su romance con Jason Bard Yarmosky. IG katieholmes

¿Cuándo comenzaron a salir Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky?

Las primeras imágenes de Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky juntos aparecieron el 10 de julio de 2026, cuando asistieron a una proyección de la película The Invite en East Hampton.

Ambos llegaron tomados de la mano y fueron vistos juntos durante buena parte del evento. En ese momento comenzaron las versiones sobre una posible relación, aunque ninguno de los dos habló sobre el tema.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Holmes y Yarmosky coincidieron durante una cena relacionada con el Festival de Tribeca, celebrado en Nueva York en junio.

Después comenzaron a aparecer juntos con mayor frecuencia.

El 24 de julio asistieron a un evento de Ferragamo en Bridgehampton y el 7 de agosto acudieron a la gala de verano de Guild Hall en East Hampton.

Para entonces, la relación parecía ir más allá de una amistad, pero Holmes todavía no había publicado nada sobre Yarmosky en sus redes.

Jason Bard Yarmosky es el nuevo novio de Katie Holmes. Grosby Group

¿Quién es Jason Bard Yarmosky, novio de Katie Holmes?

Jason Bard Yarmosky es un artista contemporáneo nacido en Nueva York en 1987. A diferencia de algunas de las anteriores parejas de Holmes, su carrera no está relacionada con Hollywood.

Estudió en la School of Visual Arts de Nueva York, donde se graduó en 2010. Su trabajo se ha centrado principalmente en la pintura y el dibujo.

Una parte importante de su obra está relacionada con sus abuelos, a quienes comenzó a retratar cuando todavía era estudiante.

Durante varios años los convirtió en protagonistas de sus pinturas para abordar temas como la edad, el paso del tiempo y los cambios físicos que llegan con los años.

Su trabajo ha llegado a espacios como el Brooklyn Museum, Crystal Bridges Museum of American Art, San Antonio Museum of Art y Guild Hall de East Hampton.

También ha presentado sus obras en galerías de Nueva York, Los Ángeles, París y Bruselas.

En 2025 presentó Timeless Women in New York, una serie de retratos que fue exhibida en los escaparates de Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida de Nueva York.

Un año después presentó Time Has Many Faces en Guild Hall, uno de los lugares donde también fue visto públicamente junto a Katie Holmes.

Jason Bard Yarmosky es un artista contemporáneo de Nueva York. IG jasonbardyarmosky

¿Quiénes han sido las parejas de Katie Holmes?

La vida sentimental de Katie Holmes ha llamado la atención desde su matrimonio con Tom Cruise, con quien comenzó una relación en 2005.

La pareja se casó en noviembre de 2006, meses después del nacimiento de su hija Suri Cruise. Su matrimonio terminó en 2012, cuando Holmes solicitó el divorcio.

Después fue relacionada con Jamie Foxx. Los actores estuvieron juntos durante varios años, aunque durante buena parte de su relación evitaron hablar públicamente sobre el noviazgo. Su separación se conoció en 2019.

En 2020, Holmes comenzó una relación con el chef Emilio Vitolo Jr. Fueron fotografiados juntos en varias ocasiones en Nueva York, pero terminaron en 2021.

Un año después comenzó a salir con el músico Bobby Wooten III. En esa ocasión sí acudieron juntos a diferentes eventos públicos, aunque el romance terminó a finales de 2022.

Desde entonces, Holmes no había confirmado públicamente otra pareja.