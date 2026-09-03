BTS en Coachella 2027: todo lo que se sabe sobre su posible llegada al festival

¿BTS estará en Coachella 2027? Fuertes rumores señalan que la famosa banda podría ser la gran sorpresa del próximo cartel, pues todo indica que los organizadores del evento están moviendo todas sus fichas para asegurar su presencia en la edición de 2027.

De acuerdo con The Korean Herald y Hits Daily Double, la empresa Goldenvoice se encuentra en pláticas muy serias para convencer a los integrantes del grupo. Toda esta conversación surge justo cuando el festival va armando su lista de artistas para regresar al Empire Polo Club en California del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril.

Además de la agrupación, en la lista de posibles headliners suenan nombres fuertes como Dua Lipa y Tame Impala, junto a otros artistas de renombre como Fred again.., SZA, Oasis y Radiohead.

Fan intenta subir al escenario BTS X @bts_bighit

Paul Tollett y Bang Si-hyuk: Las pláticas en Seúl que encendieron los rumores

Las sospechas de que algo grande se está cocinando vienen desde hace meses. La idea de ver a los chicos en el festival tomó más fuerza cuando Paul Tollett, el líder de Goldenvoice, viajó a Seúl a principios de este año.

Durante ese viaje, el directivo fue a ver a la banda en su concierto del 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun.

Ahí se le vio disfrutando del show junto a Bang Si-hyuk, el jefe de Hybe (la agencia del grupo). Aunque en su momento se habló de acuerdos más grandes que no se concretaron, la relación y el interés por llevarlos al festival siguen sobre la mesa.

BTS en la entrega de los Grammy. REUTERS

¿Cuándo termina la gira mundial "Arirang" de BTS y qué fechas tienen disponibles?

La posibilidad de que se presenten no suena nada descabellada si se revisa su agenda. La última fecha confirmada de su gira mundial "Arirang" es el 16 de marzo en Filipinas. Eso les dejaría unas tres semanas libres antes de que arranque el primer fin de semana de Coachella.

Por ahora, los chicos están cerrando su paso por Estados Unidos con cuatro shows agotados en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En cuanto terminen estos conciertos, el tour se moverá hacia Sudamérica para presentarse el 2 y 3 de octubre en Bogotá, Colombia.

BTS en Coachella 2027: todo lo que se sabe sobre su posible llegada al festival AFP

ARMY reacciona: ¿Por qué la posible llegada de BTS a Coachella divide a sus fans?

Como era de esperarse, la noticia dividió opiniones entre los seguidores. Por un lado, a muchos les emociona la idea de ver al grupo en uno de los escenarios más famosos del mundo. Sin embargo, otro grupo de fans no está tan convencido.

Algunos señalan que BTS ya es demasiado grande para un festival como Coachella. A otros les preocupa que, al ser un evento lleno de influencers y famosos, quede muy poco espacio y pocos boletos para los fans reales que solo quieren ir a cantar y apoyar a la banda.

Por ahora solo queda esperar. Coachella suele anunciar su cartel oficial a finales de septiembre, así que en los próximos días podríamos saber si este gran junte se vuelve realidad.