¿No está enfermo? Alfredo Adame acusa a Aldo Rendón de fingir su salida de La Casa de los Famosos

La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar. Aunque la producción informó que el stylist tuvo que abandonar la competencia debido a un problema de salud, Alfredo Adame puso en duda esta versión y aseguró que detrás de su inesperado retiro habría una razón completamente distinta.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Aldo Rendón?

Durante un encuentro con la prensa, luego de ser confirmado como panelista de La Granja VIP, el conductor fue cuestionado sobre la salida de Rendón y no dudó en lanzar fuertes acusaciones.

Las declaraciones de Alfredo Adame reavivaron la polémica alrededor de la inesperada salida de Aldo Rendón. IG alfredoadame.goldenboy

De acuerdo con Adame, los patrocinadores del reality habrían presionado para que el participante dejara la casa debido a las polémicas que protagonizó durante su estancia.

Alfredo Adame acusa a patrocinadores de sacar a Aldo Rendón

El también actor afirmó que el supuesto problema de salud habría sido utilizado para justificar la salida de Rendón y sostuvo que los anunciantes comenzaron a preocuparse por las actitudes del stylist.

El conductor acusó a la producción del reality de utilizar un problema de salud como argumento para justificar el retiro de Aldo Rendón. Mezcalent / IG aldorendon

Lo sacaron por misógino”, declaró Adame, quien además calificó duramente a Rendón por los enfrentamientos que tuvo con algunas de sus compañeras, entre ellas Mariana Ochoa.

Según su versión, los patrocinadores habrían advertido a la producción sobre las consecuencias comerciales que podían tener las controversias dentro del programa.

Incluso comparó esta situación con la polémica protagonizada por Adrián Marcelo durante una temporada anterior del reality. Adame aseguró que, desde su perspectiva, la producción habría decidido actuar antes de que el conflicto escalara todavía más.

Adame señaló que las actitudes de Aldo Rendón dentro de la casa habrían provocado preocupación entre los anunciantes. IG aldorendon

Tengo 38 años haciendo televisión”, recordó el conductor para defender su lectura de lo ocurrido y explicar que conoce de cerca la relación entre los programas televisivos, las audiencias y los anunciantes.

Sin embargo, hasta el momento, no existe evidencia pública que confirme que los patrocinadores hayan exigido la salida de Rendón ni que su enfermedad haya sido inventada. La producción mantiene que su retiro estuvo relacionado con motivos de salud.

Yanet García muestra preocupación por la salud de Aldo Rendón

Mientras Alfredo Adame cuestiona el estado de salud de Aldo Rendón, Yanet García ofreció una perspectiva completamente diferente.

La conductora, quien compartió con el stylist dentro del reality, aseguró ante los medios que sí pudo observar que Rendón atravesaba algunas dificultades físicas durante su permanencia en la casa.

Yanet García reveló que Aldo Rendón acudía constantemente al confesionario para recibir atención médica y realizarse estudios. IG iamyanetgarcia / aldorendon

García explicó que lo vio “un poco mal” y llamó especialmente su atención el aspecto de sus ojos, además de que acudía con frecuencia al confesionario para recibir atención médica y someterse a estudios.

Para la también presentadora, por lo tanto, sí existían señales que apuntaban a un problema de salud.

Esta declaración contrasta directamente con las sospechas planteadas por Adame y deja nuevamente abierta la conversación sobre las circunstancias que llevaron a Rendón a abandonar la competencia.

¿Por qué salió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México?

Rendón dejó La Casa de los Famosos México después de varias semanas de participación y su salida ocurrió de manera inesperada, pues no se trató de una eliminación tradicional.

Hasta el momento, la producción mantiene que Aldo Rendón dejó el reality por motivos de salud. @lacasafamososmx

La producción comunicó que el participante debía retirarse por cuestiones médicas, mientras que posteriormente surgieron diversas interpretaciones alrededor de su salida.

A esto se sumó el enfrentamiento que Rendón tuvo con algunos habitantes y las críticas que recibió por determinados comentarios realizados dentro del reality.

Adame, quien ha manifestado públicamente su apoyo a Mariana Ochoa, ya había arremetido contra el stylist antes de su salida y cuestionado incluso algunos aspectos de su trayectoria profesional.

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Aldo Rendón no es nuevo, pues el conductor ya había criticado públicamente al stylist. Captura de Pantalla X @raulgtzoficial

Por ahora, Aldo Rendón no ha confirmado que su salida haya sido consecuencia de una presión de los patrocinadores, ni existen pruebas públicas que respalden la acusación de Adame.

Mientras tanto, el tema continúa generando opiniones divididas entre los seguidores del programa. Lo cierto es que, la salida de Rendón se ha convertido en uno de los episodios más comentados de esta temporada.