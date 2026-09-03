“Estamos fuertes”: Hijo de Luis de Llano rompe el silencio y revela cómo viven este momento

Francisco de Llano llegó este jueves 3 de septiembre al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, donde permanece su padre, Luis de Llano, después de ser detenido la tarde del miércoles.

A su llegada, Francisco habló brevemente con los reporteros que se encontraban afuera del lugar y respondió algunas preguntas sobre el productor y cómo se encuentra su familia.

“Aquí estamos como siempre, fuertes”, expresó ante las cámaras.

El hijo del productor evitó dar detalles sobre el proceso judicial y tampoco habló sobre el amparo que los abogados de su padre presentaron durante la madrugada.

Francisco señaló que la familia se mantiene unida mientras espera noticias sobre la situación de De Llano. También pidió comprensión y explicó que por ahora prefieren no hablar más sobre el proceso.

“Estamos, estamos aquí, dándole. Echándole, echándole, ¿no?”, respondió cuando le preguntaron cómo se encontraban después de las últimas horas.

Hijo de Luis de Llano defiende a su padre

Durante su encuentro con los medios, Francisco también fue cuestionado sobre cómo es Luis de Llano como padre.

El joven no habló sobre la situación judicial y se limitó a responder sobre la relación que tiene con su padre.

“Una persona de primera, un caballero, un gran ser humano y pues bueno, una gran persona”, declaró.

También habló sobre el momento en que De Llano pueda regresar con su familia. Al preguntarle cómo tienen pensado recibirlo en casa, Francisco respondió que será con “mucho amor, mucho amor”.

Hasta ese momento, la familia no había dado más declaraciones sobre el arresto ni sobre lo que están haciendo los abogados del productor para buscar su salida del centro de sanciones.

Luis de Llano permanece en el Centro San Fernando tras su arresto. Mezcalent

¿Por qué fue arrestado Luis de Llano?

Luis de Llano fue detenido el miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El Registro Nacional de Detenciones reportó que el productor fue detenido en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y después fue trasladado al Centro San Fernando.

El arresto no corresponde a una nueva denuncia contra De Llano. Está relacionado con el cumplimiento de la sentencia civil por el caso de Sasha Sokol.

De acuerdo con la representación legal de la cantante, existen dos órdenes de arresto administrativo de 15 horas cada una por dos incumplimientos diferentes.

Una corresponde a la falta de una disculpa pública grabada dirigida a Sokol. La segunda tiene que ver con la publicación de una síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral.

Las dos medidas suman 30 horas de arresto administrativo.Luis de Llano presenta amparo para intentar salir antes

Mientras De Llano permanecía en San Fernando, sus abogados presentaron un nuevo recurso.

Durante la madrugada del jueves 3 de septiembre, la defensa presentó un amparo con el que busca que el productor pueda salir del centro antes de cumplir las horas de arresto.

El recurso fue presentado alrededor de las 2:32 de la madrugada, de acuerdo con información publicada sobre el proceso.

Los representantes de De Llano argumentan que el arresto es ilegal y arbitrario. Ahora se deberá revisar la petición para determinar si procede.

Luis de Llano fue detenido en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El caso comenzó después de que Sasha Sokol habló públicamente en 2022 sobre la relación que sostuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

Después, la cantante presentó una demanda civil por daño moral.

En 2023, una sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó la responsabilidad de De Llano y estableció una serie de medidas.

El productor presentó un amparo contra la resolución y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN negó por unanimidad el amparo solicitado por De Llano y dejó firme la condena civil.

Entre las medidas establecidas están el pago de una indemnización, una disculpa pública, la publicación de la síntesis de la sentencia y la obligación de no volver a hablar públicamente sobre algunos aspectos relacionados con Sokol.

Las órdenes de arresto de esta semana están relacionadas con el incumplimiento de dos de esas medidas y no cambian la sentencia que ya había quedado firme.

Por ahora, Luis de Llano permanece en el Centro San Fernando, mientras su defensa espera la respuesta al nuevo amparo con el que busca que pueda salir antes de cumplir las horas de arresto.