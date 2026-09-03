Asesino de tecladista de Camilo Séptimo ahora dice que iba por millones en dólares y bitcoins

Diego Sebastián “N”, detenido por el asesinato del tecladista y productor de Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez, y de tres integrantes de su familia en la Zona Esmeralda, Atizapán, al parecer ya cambió su versión sobre el motivo por el que realizó el crimen sangriento en el departamento.

Primero se habló de un préstamo de 300 mil pesos. Ahora, el detenido, según información del periodista Carlos Jiménez, habría declarado que llegó al pent-house para presionar a Jonathan y exigirle dólares y alrededor de 30 millones en bitcoins. Según su versión, la situación se salió de control y terminó asesinando a la familia.

Tecladista de Camilo VII

La familia conocía a Diego Sebastián “N” y Jonathan confiaba en él. Incluso, horas antes ambos habían estado jugando pádel y ya tenían planeado reunirse.

Las cámaras lo habrían captado entrando al edificio con gorra y lentes. Presuntamente llevaba una pistola con silenciador, lo que explicaría por qué vecinos no reportaron haber escuchado disparos.

Mientras Diego Sebastián “N” habría subido al departamento, Gerardo “N”, quien aseguró que únicamente era su chofer, permaneció abajo en un Kia gris que, de acuerdo con la información disponible, llevaba placas correspondientes a otro vehículo.

El descubrimiento del brutal ataque fue gracias a Freddy, amigo de Jonathan quien llevaba unas cuatro horas sin saber nada de él. Jonathan le había pedido previamente que, si pasaba determinado tiempo sin tener noticias suyas, buscara ayuda.

Pasaron horas antes de ingresar al pent-house

Alrededor de las 20:30 horas llegaron al departamento y tocaron la puerta. Desde adentro respondió un hombre. Freddy inmediatamente notó que ESA NO ERA LA VOZ de Jonathan.

Horas después, ya con presencia de autoridades, ingresaron al departamento. En el cuarto de lavado encontraron sin vida a la trabajadora doméstica. En otra zona estaba la esposa de Jonathan, embarazada, junto con su pequeña hija de tres años. Jonathan fue localizado muerto en una recámara.

Camilo Séptimo lanza comunicado oficial tras la muerte de Jonathan Meléndez cuartoscuro

Enseguida hallaron con vida a un niño de 5 años, hijo de Jonathan y su pareja, que había permanecido escondido debajo de una cama. También encontraron a una de las mascotas muerta y a otro perrito con vida.

El presunto responsable logró salir del lugar antes de ser detenido. Horas después, durante la madrugada, las autoridades localizaron a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N”.

Así recuerdan los vecinos a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, tras su asesinato Freepik/Instagram: @honasmelendez

La Fiscalía del Estado de México informó que ambos están detenidos y son investigados por su probable participación en el multihomicidio. La principal línea apunta a que la relación de confianza con Jonathan habría permitido a uno de ellos entrar al departamento sin levantar sospechas.

Ahora falta que la Fiscalía determine qué parte de la versión del dinero, los dólares y los supuestos 30 millones en bitcoins puede acreditarse con pruebas.