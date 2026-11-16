Kate Middleton volvió a demostrar que está retomando con entusiasmo sus compromisos internacionales. La princesa de Gales llegó a Bombay, India, junto al príncipe William para una visita oficial de tres días que marca un nuevo paso en su regreso a la agenda pública después del cáncer que le fue diagnosticado en 2024.

¿Qué hizo Kate Middleton durante su visita oficial a India?

Apenas aterrizaron el lunes 16 de noviembre, los príncipes de Gales comenzaron sus actividades en Ballard Estate, un histórico distrito de Bombay, donde participaron en un partido informal de críquet callejero.

Kate Middleton sorprendió durante su visita oficial a India al tomar un bate de críquet y participar en un partido junto al príncipe William. Reuters

La actividad contó con la presencia de Sachin Tendulkar, considerado una de las máximas leyendas de este deporte en India, y permitió ver a Kate en una faceta espontánea y relajada.

La princesa tomó un bate y se animó a participar frente a un grupo de jóvenes que observaban emocionados. Incluso consiguió conectar uno de los lanzamientos que le hizo su esposo.

Aunque su participación terminó poco después, el gesto fue suficiente para provocar sonrisas entre los asistentes y dejar una de las imágenes más comentadas del inicio de la visita.

La princesa de Gales demostró sus habilidades deportivas en Bombay, donde incluso consiguió conectar uno de los lanzamientos de su esposo. Reuters

William también mostró sus habilidades deportivas y consiguió eliminar a Tendulkar, conocido como el 'Pequeño Maestro'. Al finalizar la actividad, Kate reconoció con humor que ambos necesitaban practicar un poco más de críquet.

Kate Middleton retoma sus compromisos internacionales tras superar el cáncer

Más allá de la anécdota deportiva, la participación de Kate en esta actividad tiene un significado especial. Se trata de su viaje oficial más lejano desde que anunció su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y representa una nueva etapa en la recuperación de sus responsabilidades institucionales.

Durante su encuentro con jóvenes en Bombay, la princesa de Gales agradeció el cálido recibimiento y expresó su alegría por volver al país. Reuters

La princesa había confirmado en septiembre de 2024 que había terminado la quimioterapia y, en enero de 2025, anunció que la enfermedad estaba en remisión. Desde entonces, ha retomado gradualmente sus apariciones públicas, procurando mantener un ritmo compatible con su bienestar.

En mayo de 2026 realizó un viaje oficial en solitario a Reggio Emilia, Italia, para promover una de sus principales causas: el desarrollo infantil temprano. Ahora, su presencia en India junto a William representa otro avance en su agenda internacional, aunque no significa necesariamente que haya concluido por completo su proceso de recuperación.

Aunque su aparición en India generó entusiasmo, la participación de Kate Middleton en actividades deportivas no significa necesariamente que haya concluido su recuperación. Reuters

Durante el encuentro deportivo, Kate se mostró sonriente y agradeció el recibimiento de los asistentes. Su regreso a India también tuvo un componente emotivo, pues la última vez que ella y William visitaron el país fue en 2016.

Es maravilloso estar aquí de nuevo", comentó ante los presentes.

¿Por qué están Kate Middleton y el príncipe William en Bombay?

La visita de los príncipes de Gales se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre y tiene como objetivo principal promover el trabajo de Earthshot Prize, el proyecto ambiental impulsado por William en 2020 para reconocer y financiar soluciones innovadoras frente a los desafíos del planeta.

La India tiene un papel destacado en esta iniciativa, pues concentra más finalistas y ganadores del premio que cualquier otro país. Así lo recordó el heredero al trono en un mensaje publicado tras su llegada.

Kate Middleton y el príncipe William viajaron a India para participar en actividades relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo juvenil. Reuters

Catherine y yo estamos encantados de estar en la India para el Premio Earthshot de este año", escribió. También destacó el trabajo de emprendedores, innovadores y jóvenes que desarrollan propuestas para construir un futuro más sostenible.

Uno de los momentos centrales será la ceremonia de entrega de los premios, programada para el martes 17 de noviembre. En ella, cinco proyectos recibirán un millón de libras cada uno para acelerar el impacto de sus propuestas ambientales.

Por primera vez, también se presentarán iniciativas desarrolladas por niños y adolescentes durante los Premios Earthshot Infantiles, un programa en el que participaron 15 mil escuelas de 24 estados de India.

Además de sus actividades relacionadas con el medio ambiente, Kate y William tienen previsto conocer iniciativas de transporte sostenible, industrias creativas y proyectos impulsados por jóvenes. También viajarán a Nueva Delhi para reunirse con el primer ministro Narendra Modi.