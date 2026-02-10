¿Alfonso Obregón no será la voz de Shrek en nueva película? Actor comparte inquietante mensaje

Alfonso Obregón, actor reconocido por dar vida al famoso ogro verde en la versión latinoamericana de las primeras cuatro películas de Shrek, ha generado revuelo entre los fans al referirse por primera vez a su posible participación en Shrek 5. Luego de meses de especulaciones y tras la confirmación de Eugenio Derbez como parte del elenco, muchos esperaban una reunión del reparto original en español.

La conversación sobre el regreso de las voces clásicas tomó fuerza en redes sociales después de que el actor compartiera una publicación que dejó más preguntas que respuestas. El tema se volvió viral entre quienes han seguido fielmente la saga animada desde su inicio.

Facebook: Alfonso Obregón

Alfonso Obregón habla de su posible ausencia en Shrek 5

Con una breve, pero contundente publicación en su cuenta de Facebook, el actor sorprendió al público. Acompañando una imagen del personaje, escribió:

“Creo que ya no voy a a ser Shrek”.

La frase fue suficiente para que sus seguidores reaccionaran de inmediato, mostrando emociones encontradas.

Mientras algunos internautas lamentaron su posible salida, otros aceptaron que no participe si así lo ha decidido. Entre los mensajes que recibió se encuentran expresiones de apoyo y llamados a hacer presión para que siga en el proyecto.

"Maestro, los fans vamos a presionar fuertemente a que regrese usted aceptado sus condiciones. Vamos a hacerlo posible, banda".

"No será Shrek sin usted y lo sabe maestro. Ahora, ¡ánimo! Lo mejor puede venir".

“Si ud no es Shrek, la película no tendrá ningún sentido para Latinoamérica”.

“Entonces no voy a ver la película si tú no le vas a dar la voz a Shrek”.

¿Qué ha dicho Alfonso Obregón sobre su participación en Shrek 5?

Durante su participación en un podcast, Alfonso Obregón profundizó sobre lo que estaría detrás de su posible ausencia en esta nueva entrega. Según explicó, algunos aspectos personales del pasado podrían estar influyendo en la decisión de las productoras.

“Aquí la bronca es que algunas encargadas de las empresas también son de la ‘vela perpetua’ y son de la ‘Inquisición’, y van a utilizar como pretexto que estuve en la cárcel: ‘¿Cómo le vamos a dar la película?’”, refiriéndose a sus antecedentes legales.

Más allá de los obstáculos, Obregón dejó claro que no está cerrado a regresar, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

“Si la empresa, si DreamWorks o quien sea el responsable del trabajo, no se sientan conmigo y me dicen: ‘Alfonso, vamos a ponernos de acuerdo’, no la hago”.

También destacó la importancia de que se reconozca su papel como protagonista en el doblaje.

“Si yo no dirijo la película, no la hago. Si a mí no me dan mi crédito cada vez que la película salga en español como el estelar de la película... porque cuando la gente va al cine y escucha la película en español, no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón Inclán (...), y si no hablamos de lana y a mí no me convence la proposición, no la hago y no pasa nada”.

PJG