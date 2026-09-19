Karol G invita a Peso Pluma a su concierto y su encuentro sobre el escenario sorprende a todos

Karol G continúa sorprendiendo a sus seguidores durante sus conciertos de Viajando por el Mundo Tropitour, y esta vez tuvo como invitado especial a Peso Pluma, quien subió al escenario del MetLife Stadium para acompañarla durante una de sus presentaciones.

La sorpresa emocionó al público, pues ambos artistas aparecieron juntos para interpretar “Qlona”, una de las colaboraciones que han compartido y que rápidamente hizo reaccionar a los asistentes.

Karol G invita a Peso Pluma al escenario

A través de videos compartidos en redes sociales se puede observar el momento en que Peso Pluma aparece al inicio de la canción, provocando la emoción de los asistentes.

Poco a poco, el cantante se acercó a Karol G mientras avanzaba la interpretación de “Qlona”, hasta que ambos quedaron juntos sobre el escenario para cantar el tema frente al público.

La participación generó gran emoción entre los asistentes, quienes no esperaban ver nuevamente a los dos artistas compartiendo escenario durante el concierto.

Al finalizar la canción, Karol G y Peso Pluma se abrazaron ante las miradas y los aplausos del público que presenció este momento.

Karol G y Peso Pluma: otras colaboraciones en el escenario

Esta no es la primera ocasión en la que Karol G y Peso Pluma comparten escenario, pues los cantantes ya han coincidido en otras presentaciones.

Uno de los encuentros ocurrió en Medellín, durante el Mañana Será Bonito Fest, realizado en el estadio Atanasio Girardot, donde ambos interpretaron “Qlona” en diciembre de 2023.

A este momento se suma su participación en Coachella en abril de 2026, además del reciente encuentro en Nueva Jersey durante septiembre de 2026.

Karol G: próximos conciertos y fechas de su tour

Como parte de sus próximas presentaciones, Karol G llegará a México con conciertos programados en Nuevo León los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Posteriormente, la cantante se presentará en la Ciudad de México los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Además de sus fechas en México, Karol G tiene programadas otras presentaciones internacionales en países como Estados Unidos, España, Gran Bretaña e Italia, como parte de su tour.

Karol G en la Arena Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Con estas presentaciones, la cantante continúa consolidándose como una de las figuras destacadas de la música urbana, especialmente dentro del reguetón y el trap latino, géneros en los que ha construido una importante base de seguidores.