Naomi Watts recibe el premio Donostia en San Sebastian y lo dedica a David Lynch

The Housewife, la más reciente cinta de Naomi Watts, se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, y la actriz británica recibió el reconocimiento más prestigioso del encuentro cinematográfico: el premio Donostia a la trayectoria.

Antes de la proyección, el cineasta José Antonio Bayona presentó a la actriz a quien dirigió en Lo Imposible de 2012, película por la cual Watts recibió su segunda nominación al Oscar.

“Naomi, quiero agradecerte por haber confiado en aquel joven director que estaba muerto de miedo. Por ser la mejor compañera de viaje que he tenido y por enseñarme algo que, hoy, sigo buscando cada vez que trabajo con un nuevo actor. Te admiro profundamente, pero sobre todo, te quiero. Y esta noche también puedo decir que estoy cumpliendo un sueño, un sueño hecho realidad”, dijo Bayona a la actriz a quien entregó el reconocimiento.

Naomi Watts ha sido nominada en dos ocasiones al premio Oscar. La primera en 2004 por su trabajo en 21 Gramos, de Alejandro González Iñárritu, y la segunda en 2013 por su actuación en Lo Imposible de José Antonio Bayona. AFP

Ella, emocionada, subió al escenario a recibir el premio y no dudó en compartir los recuerdos que tuvo a lado del cineasta español con quien trabajó hace más de una década.

“Rodar en España con equipos increíbles, conocer a la comunidad tailandesa... tantos recuerdos maravillosos... me encantó todo, la experiencia completa, incluso los momentos difíciles, incluso hacer 30 tomas en el tanque de agua, sumergida. Tom Holland dijo que era el mejor parque acuático al que había ido. ¡Yo lo llamé puro dolor!”, bromeó, mencionando a Holland, quien debutó en la cinta con tan solo 15 años.

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Naomi sabe que mucho de su éxito y presencia en la historia del cine se la debe a al director estadunidense David Lynch, con quien sostuvo un vínculo profesional clave y una amistad profunda de mentoría que transformó por completo su vida y su carrera, y a quien le dedicó su premio

“Hubo muchísimos rechazos. Mucha gente me decía que no lo lograría. Él me vio, y todas esas heridas de tanto rechazo se convirtieron en crecimiento. Me dio el papel con el que ni siquiera podía soñar. Realmente cambió mi vida. Me dio una comprensión diferente de lo que significa actuar, confiar en el instinto, aceptar la incertidumbre y no tener miedo a lo extraño o lo inexplicable.

“Pero más allá de eso, creyó en mí antes de que yo misma creyera en mí misma, y ese es un regalo que nunca se olvida. Así que esta noche, siento que este premio es, en gran medida, para David”, dijo Naomi quien, tras 10 años de rechazó fue arropada por Lynch quien le dio el protagónico de Mulholland Drive.

A sus 57 años, Naomi se siente agradecida como mujer ya que a su edad sigue trabajando, a diferencia de lo que le sentenciaron a los 31 “todo acaba a los 40”, recordó. “Estoy inmensamente agradecida de formar parte de este cambio. Necesitamos vernos representadas. Las mujeres también consumimos cine y nos gusta contar historias. Queremos vernos reflejadas en la pantalla”, agregó.

La actriz británica reconoció la importancia del cineasta David Lynch en su vida, por lo que le dedicó el premio. AFP

Tras agradecer a los organizadores del festival, Watts le prometió al público que la aplaudía: “Todavía tengo mucho que ofrecer y sigo aspirando a lo más alto. Así que gracias por darme el privilegio de hacer lo que me apasiona. Y a David Lynch, ¡te extraño!”.

La película The Housewife , dirigida por Ben Shirinian y coprotagonizada por Tye Sheridan, Michael Imperioli y Luke Evans, está basada en una historia real y ambientada en el Nueva York de 1964. Cuando un joven periodista localiza a un posible oficial nazi que vive en secreto en Queens, entabla amistad con la encantadora esposa del principal sospechoso.