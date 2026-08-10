Terremoto de 7.4 en Colombia es el más fuerte de la última década, pero no de su historia

Colombia volvió a sentir con fuerza el movimiento de la tierra. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes 10 de agosto de 2026 las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante los últimos diez años.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo una profundidad aproximada de 103 kilómetros y fue sentido en diferentes zonas del territorio nacional. La intensidad del fenómeno también hizo que fuera percibido en Venezuela, Ecuador y Panamá.

Terremoto de 7.4 no rompió el récord histórico

Aunque el movimiento registrado en Chocó se ubica entre los más potentes de las últimas décadas, el récord histórico corresponde a un terremoto ocurrido hace más de un siglo.

El récord histórico lo mantiene el terremoto de 1906, de magnitud estimada 8.8, que sacudió la costa Pacífica de Colombia y Ecuador y provocó un tsunami. Hasta hoy, es el sismo más fuerte registrado que ha afectado al país.

La diferencia de magnitud permite dimensionar por qué el sismo de este lunes es relevante, pero también por qué todavía no supera los grandes terremotos que han marcado la historia sísmica colombiana.

Terremotos más fuertes en Colombia:

1906 – Magnitud 8,8 | Costa Pacífica

1906 – Magnitud 8,8 | Costa Pacífica Es el mayor terremoto registrado instrumentalmente que ha afectado a Colombia.

1979 – Magnitud 8,1 | Costa Pacífica

Provocó un tsunami y dejó graves daños en poblaciones de Nariño y Cauca.

1992 – Magnitud 7,1 | Murindó

Una fuerte secuencia sísmica sacudió Antioquia y otras zonas del occidente colombiano.

1967 – Magnitud 7,0 | Huila

Uno de los movimientos de mayor relevancia registrados en la región Andina durante el siglo XX.

1999 – Magnitud 6,2 | Armenia

El terremoto del Eje Cafetero dejó una de las mayores tragedias de la historia reciente de Colombia.

1983 – Magnitud 5,6 | Popayán

Aunque su magnitud fue inferior a la de otros grandes terremotos, la cercanía del epicentro y la vulnerabilidad de las construcciones provocaron una tragedia.

2026 – Magnitud 7,4 | San José del Palmar, Chocó

El terremoto registrado este 10 de agosto se convierte en el de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.

Especial Colombia Terremotos más fuertes en Colombia Los principales sismos por magnitud y su impacto en el país. Todos 8+ 7+ 6+ 1906 📍 Costa Pacífica Magnitud 8.8 El mayor sismo registrado instrumentalmente que afectó a Colombia. 1979 📍 Costa Pacífica Magnitud 8.1 Provocó un tsunami y graves daños en Nariño y Cauca. 1992 📍 Murindó, Antioquia Magnitud 7.1 Sacudió Antioquia y varias zonas del occidente del país. 1967 📍 Huila Magnitud 7.0 Uno de los grandes sismos de la región Andina durante el siglo XX. 1999 📍 Armenia Magnitud 6.2 Devastó el Eje Cafetero y dejó una de las mayores tragedias recientes. 1983 📍 Popayán Magnitud 5.6 Causó graves daños por la cercanía del epicentro y la vulnerabilidad. 2026 NUEVO 📍 San José del Palmar, Chocó Magnitud 7.4 El sismo más fuerte registrado en Colombia en la última década.

¿Hubo réplicas tras el terremoto en Chocó?

De acuerdo al SGC, sí, después del movimiento principal se registraron dos réplicas, una de magnitud 2.8 y otra de 4.8. Derivado de lo anterior, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona para establecer si se presentan nuevos movimientos y determinar posibles afectaciones.

Hasta ahora, el seguimiento está concentrado especialmente en las zonas cercanas al epicentro y en los lugares donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.

La actividad sísmica en el occidente colombiano está relacionada con la compleja interacción de las placas tectónicas que convergen en esta parte del continente.

Uno de los principales procesos es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, fenómeno que genera acumulación y liberación de energía en el interior de la Tierra.

Por esta razón, Colombia se encuentra en una zona con alta actividad sísmica y está expuesta de manera permanente a terremotos de diferentes magnitudes.

El sismo de 7.4 en Chocó vuelve a poner en evidencia esa condición y, por su magnitud, queda registrado como uno de los movimientos telúricos más importantes de la historia reciente de Colombia.