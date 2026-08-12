Julio Preciado habla de su salud tras colocarse un marcapasos y revela qué ocurrió
Julio Preciado reveló por qué necesitó un marcapasos, los síntomas que presentó antes de la intervención y cómo será su recuperación.
Tras la intervención a la que fue sometido Julio Preciado para colocarle un marcapasos, muchos de sus seguidores se han preguntado cuál fue la razón de este procedimiento y cómo se encuentra actualmente el cantante mexicano.
El pasado 10 de agosto, el intérprete fue sometido a una intervención para colocarle un marcapasos bicameral, procedimiento que se realizó con éxito, de acuerdo con el comunicado que se compartió sobre su estado de salud.
La hospitalización duró solo un día, ya que Julio Preciado fue dado de alta el 11 de agosto y ahora deberá continuar con los cuidados necesarios desde casa para favorecer su recuperación.
¿Por qué le colocaron un marcapasos a Julio Preciado?
En entrevista para el programa Ventaneando, el cantautor mexicano explicó cuál fue la razón por la que los especialistas determinaron que era necesario adelantar la colocación del marcapasos.
Julio Preciado contó que la semana pasada viajó a Guadalajara para realizarse su chequeo semestral. Como parte de los estudios, utilizó un dispositivo que permite monitorear durante 24 horas el funcionamiento de su corazón.
Durante este monitoreo se detectaron dos episodios en los que su corazón dejó de bombear, situación que llevó a los especialistas a recomendar que se adelantara la colocación del marcapasos.
¿Qué síntomas tuvo Julio Preciado antes de la intervención?
Al ser cuestionado sobre si anteriormente había presentado alguna molestia o señal que pudiera relacionarse con su estado de salud, Julio Preciado reconoció que sí había experimentado algunos síntomas.
“Me fatigaba mucho a la hora de caminar sobre todo. Y mis presiones arteriales estaban muy altas. Creo que fue una buena decisión de mi parte”.
Estos síntomas fueron parte de las señales que el cantante había presentado antes de que los especialistas determinaran que era necesario realizar la intervención.
¿Cómo será la recuperación de Julio Preciado tras colocarse el marcapasos?
Después de la colocación del marcapasos, Julio Preciado deberá guardar reposo durante aproximadamente 15 días, como parte de los cuidados necesarios para su recuperación.
El cantante también señaló que el proceso dependerá de él y de seguir las indicaciones necesarias para cuidar su salud y poder regresar poco a poco a sus actividades.
“Lo voy a aceptar con toda tranquilidad del mundo porque al final de cuentas es mi salud. Y siempre lo he dicho, si no te cuidas tú, ¿Quién te va a cuidar?”.
Por ahora, Julio Preciado se encuentra en recuperación y sus seguidores permanecen atentos a su estado de salud, mientras esperan que pueda retomar sus actividades próximamente.
El cantante tiene programada una presentación en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, el próximo 18 de marzo de 2027, por lo que sus fans esperan verlo nuevamente sobre los escenarios.