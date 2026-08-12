Así eran las estrictas reglas que Paris Jackson, hija de Michael Jackson, debía seguir durante su infancia

Paris Jackson volvió a hablar sobre su infancia junto a su padre, Michael Jackson, y compartió detalles poco conocidos sobre los primeros años que pasó en Neverland. La cantante explicó que, aunque estuvo en el famoso rancho durante su niñez, no creció propiamente en ese lugar y recordó algunas de las reglas que marcaron su vida.

¿Cómo era un día normal para Paris Jackson?

La artista recordó que sus jornadas comenzaban con actividades escolares, pues ella y sus hermanos tenían un espacio destinado exclusivamente para tomar clases.

Me despertaba e iba a la habitación que era nuestra aula, y luego íbamos a la escuela”, contó.

Además de cumplir con sus estudios, los hermanos Jackson tenían que realizar distintas responsabilidades antes de disponer de tiempo para jugar o realizar actividades recreativas.

Foto: Instagram parisjackson

¿Paris Jackson podía disfrutar de las atracciones de Neverland?

Aunque Neverland era conocido por contar con numerosas atracciones y espacios de entretenimiento, Paris aseguró que ella y sus hermanos tenían claro que esos lugares no estaban destinados para ellos.

Quedó muy, muy claro que todas esas atracciones no eran para nosotros… que no nos pertenecían. Eran para niños desfavorecidos y niños con enfermedades terminales que no podían ir a lugares como Disneyland”, señaló.

De acuerdo con su relato, las atracciones estaban pensadas principalmente para recibir a niños que, por distintas circunstancias, no tenían la posibilidad de visitar parques de entretenimiento.

Foto: Netflix

Los fines de semana tenían mayor libertad para realizar actividades recreativas, siempre y cuando hubieran cumplido primero con sus responsabilidades.

Paris recordó que durante su infancia la familia también cambiaba constantemente de residencia, por lo que era común que pasaran temporadas en diferentes hoteles. Según explicó, rara vez permanecían más de un año en un mismo sitio.

Cuando cumplían con sus tareas, podían visitar lugares como Chuck E. Cheese o Circus Circus.

¿Qué reglas tenían para ver televisión y películas?

Las restricciones también estaban presentes al momento de consumir contenido audiovisual. Paris explicó que durante la semana no podían simplemente sentarse a ver televisión o películas por entretenimiento.

No nos dejaban ver la televisión ni películas a menos que las estudiáramos para un proyecto cinematográfico, con el sonido apagado o los fines de semana, si ya habíamos hecho todo lo que debíamos”, relató.

De esta manera, el acceso a este tipo de contenidos estaba condicionado a que primero hubieran cumplido con sus actividades escolares y obligaciones.

Foto: Instagram parisjackson

¿Por qué Paris y sus hermanos utilizaban mascarillas?

Otro de los aspectos que Paris recordó de su infancia fue la manera en que ella y sus hermanos protegían su identidad cuando salían en público.

La cantante explicó que en algunas ocasiones utilizaban mascarillas para cubrirse el rostro y evitar ser reconocidos.

Nos dijeron: ‘Si hacen esto ahora, pueden ir a Chuck E. Cheese y ser normales porque nadie sabrá quiénes son’”, contó.

Paris aclaró que esta práctica no le parecía aterradora y que, desde su perspectiva, era una forma de poder salir y disfrutar de actividades cotidianas con mayor privacidad.

¿Cómo recuerda Paris Jackson a su padre?

Al hablar sobre Michael Jackson, Paris lo describió como una persona divertida y aseguró que, además de ser su padre, era su mejor amigo. Incluso recordó que él la llamaba su “pequeña princesa”.

La artista también habló sobre el impacto que tuvo la muerte del cantante en su vida. Michael Jackson falleció en 2009, cuando tenía 50 años, y Paris reconoció que el periodo posterior representó una etapa especialmente complicada para ella.

Michael Jackson en un concierto. REUTERS

La cantante describió aquellos años como un proceso de adaptación que terminó convirtiéndose en una especie de “curso intensivo para adquirir habilidades sociales”.

¿Qué contó Paris sobre su consumo de sustancias?

Durante la conversación, Paris también abordó una etapa complicada de su vida relacionada con el consumo de sustancias. Según explicó, comenzó a “buscar cosas fuera de sí misma” alrededor de los 7 u 8 años.

Posteriormente, sus problemas con el abuso de sustancias comenzaron durante el octavo grado, etapa en la que, de acuerdo con su relato, buscaba combatir sensaciones como la “inquietud, irritabilidad, descontento y de no sentirse muy cómoda consigo misma”.

La artista explicó que en aquel momento recurría a estas sustancias como una manera de enfrentar sentimientos de incomodidad, inquietud e insatisfacción personal.

Foto: Instagram parisjackson

Paris afirmó que mantiene su sobriedad desde la primera semana de 2020, después de llegar a un punto que describió como el límite de su consumo.

Actualmente, señaló que su relación con el consumo se concentra en el tabaco y explicó que ha recurrido a elementos externos con la intención de modificar la manera en la que se siente o piensa.

Las declaraciones de Paris Jackson, permiten conocer una faceta más personal de su infancia junto a Michael Jackson y las particulares reglas con las que ella y sus hermanos crecieron. Años después, la cantante ha utilizado sus experiencias para hablar abiertamente sobre las dificultades que enfrentó y el proceso que ha seguido para construir su propia vida.