¡No lo vas a creer! El motivo por el que afirman que Harry y Meghan Markle ya están divorciados

Los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a cobrar fuerza después de que el periodista Javier Ceriani difundiera declaraciones de la periodista e investigadora Laura Rodríguez, quien aseguró que los duques de Sussex ya habrían puesto fin a su matrimonio de manera privada.

¿De dónde surgió el rumor sobre el supuesto divorcio de Harry y Meghan?

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez en la conversación con Ceriani, la supuesta ruptura no habría ocurrido de manera repentina. Su versión apunta a que las diferencias entre ambos se habrían acumulado durante un periodo prolongado, especialmente en torno a sus estilos de vida, prioridades personales y la manera en que enfrentan la exposición pública.

Javier Ceriani difundió las declaraciones de Laura Rodríguez, quien sostiene que los duques de Sussex ya habrían concretado su divorcio lejos de los reflectores. Reuters

La teoría también señala que Harry y Meghan habrían comenzado a llevar rutinas cada vez más independientes. Sus apariciones en solitario y sus compromisos separados han sido utilizados como argumento para sostener que existiría una distancia mayor de la que muestran públicamente.

No obstante, tener agendas individuales o aparecer por separado no constituye, por sí mismo, evidencia de una separación matrimonial.

Estas serían las razones detrás del supuesto divorcio de Harry y Meghan

Desde que abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020, Harry y Meghan han permanecido bajo una intensa atención internacional. Sus entrevistas, proyectos profesionales, relación con la monarquía y decisiones familiares han generado una cobertura constante.

El supuesto divorcio de Harry y Meghan vuelve a generar especulaciones sobre su relación, sus diferencias de estilo de vida y el futuro de sus hijos. AFP

Ahora, su regreso al Reino Unido volvió a colocarlos bajo los reflectores. A finales de agosto, la pareja regresó al país después de aproximadamente seis años en Estados Unidos junto a Archie y Lilibet.

Poco después, sus hijos fueron objeto de una situación que la pareja calificó como una intrusión inaceptable: fotógrafos fueron vistos merodeando alrededor de su colegio. Este contexto ha alimentado nuevas especulaciones sobre cómo estaría funcionando su relación lejos de las cámaras.

¿Qué pasaría con Archie y Lilibet?

Uno de los aspectos más delicados de cualquier eventual separación serían sus hijos. La información difundida por Rodríguez plantea que el bienestar de Archie y Lilibet sería una de las principales razones para mantener cualquier proceso en privado.

Las afirmaciones sobre una presunta ruptura incluyen supuestos acuerdos privados relacionados con sus hijos, su patrimonio y la exposición mediática de la pareja. IG meghan

La versión sostiene que ambos padres buscarían continuar involucrados en su crianza y mantener la mayor estabilidad posible para los pequeños. Sin embargo, no se han dado a conocer acuerdos de custodia, residencia o distribución de tiempos entre los padres porque, hasta ahora, no existe confirmación pública de que haya un proceso de divorcio.

¿El rey Carlos III estaría involucrado en el futuro de Harry y Meghan?

Otro de los elementos más llamativos de la teoría es la supuesta existencia de una negociación entre Meghan, Harry y el rey Carlos III relacionada con el regreso de la familia al Reino Unido.

Sin embargo, los hechos conocidos apuntan a otra cuestión. El 7 de septiembre, Carlos III reafirmó mediante una comunicación oficial que Harry y Meghan continúan siendo miembros no trabajadores de la familia real y que no han recuperado funciones oficiales.

Aunque circulan versiones sobre una posible separación, Harry y Meghan no han anunciado públicamente el fin de su matrimonio ni han confirmado un proceso de divorcio. Reuters

La comunicación también señaló que sus actividades benéficas y comerciales son asuntos privados. Por ello, la idea de que el regreso de los Sussex implique una reincorporación oficial a la monarquía no coincide con la posición institucional comunicada recientemente.

Por ahora, antes de entrar en la polémica: no existe confirmación oficial de que Harry y Meghan estén divorciados. Ni la pareja ni sus representantes han anunciado una separación, de hecho, reportes recientes muestran que los esposos asistieron juntos a un evento en Reino Unido.

Por lo que la versión permanece en el terreno de las declaraciones y especulaciones difundidas en la entrevista