Karol G alcanza el 1 del Top Global de Spotify con 'BbY WOW'

Karol G sumó un nuevo logro internacional. BbY WOW, su colaboración con los artistas españoles Judeline y rusowsky, alcanzó el primer lugar del Daily Top Songs Global de Spotify, convirtiéndose en la canción más reproducida del mundo en la plataforma.

El tema llegó a la cima después de un crecimiento acelerado durante las últimas semanas. De acuerdo con registros de seguimiento de Spotify, “BbY WOW” alcanzó el número uno global el 28 de agosto de 2026, con más de 3.6 millones de reproducciones en esa jornada y más de 39 millones de escuchas acumuladas.

La canción forma parte de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el nuevo proyecto de Karol G, y se ha convertido en uno de sus temas de mayor impacto en plataformas digitales.

BbY WOW es el segundo número 1 global de Karol G en Spotify

El logro representa además el segundo tema de Karol G que consigue encabezar el ranking mundial de Spotify.

Foto: Instagram karolg

La colombiana ya había llegado al primer lugar global en 2023 con “TQG”, su colaboración con Shakira incluida en Mañana Será Bonito. Ahora, “BbY WOW” la devuelve a la cima mundial de la plataforma con una canción compartida con dos nombres clave de la nueva escena española.

Para Judeline y rusowsky, el impacto es todavía más significativo: se trata de su primer número uno global en Spotify, lo que les da una de las mayores exposiciones internacionales de sus carreras.

Judeline y rusowsky logran su mayor salto internacional

Aunque Karol G ya era una de las artistas latinas más escuchadas del mundo, “BbY WOW” también ha funcionado como una plataforma de alcance global para Judeline y rusowsky.

Ambos artistas españoles han construido una identidad musical asociada con sonidos alternativos, urbanos y experimentales, pero esta colaboración los colocó frente a una audiencia mucho más amplia.

El crecimiento de la canción demuestra cómo Karol G sigue usando sus proyectos para cruzar escenas y ampliar el mapa de colaboraciones dentro del pop latino, ahora conectando Medellín con una nueva generación de artistas españoles.

¿Por qué “BbY WOW” se volvió viral?

Parte del éxito de BbY WOW puede explicarse por su sonido inmediato, bailable y reconocible.

La canción incorpora elementos del Coolie Dance Riddim, una base de dancehall creada en Jamaica en 2003 por Cordel “Scatta” Burrell y Everton “Eva” Burrell. Ese ritmo ha sido utilizado durante más de dos décadas en canciones de distintos artistas y puede resultar familiar para el público por temas como “Culo” de Pitbull, además de trabajos de Sean Paul, Beny Jr y otros intérpretes.

Esa base le da a “BbY WOW” una energía de club que contrasta con una letra atravesada por el despecho, el deseo y la contradicción emocional: bailar mientras todavía se piensa en alguien.

Karol G también conquista Billboard con “BbY WOW”

La canción también llegó al primer lugar de Hot Latin Songs de Billboard, desplazando a otra canción de la propia Karol G: “Ahí”, su colaboración con Drake. Forbes reportó que, con este movimiento, Karol G se reemplazó a sí misma en la cima de varias listas de Billboard, incluidas Hot Latin Songs, Latin Streaming Songs y Hot Latin Rhythm Songs.

Con este resultado, Karol G alcanzó su undécimo número uno en Hot Latin Songs, mientras que Judeline y rusowsky consiguieron el primero de sus carreras en esta clasificación.

Además, reportes de la industria musical señalaron que “BbY WOW” también permitió a Judeline debutar en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, inicialmente en el puesto 73, otro indicador del alcance internacional que ha tenido la canción.