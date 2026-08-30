Surfistas del Sistema surcó su última ola en el Pepsi Center

Con ese estilo relajado, pero a la vez explosivo como se caracteriza, la banda argentina Surfistas del Sistema aterrizó en el Pepsi Center de la Ciudad de México (CDMX) para despedirse de sus seguidores en la capital, sin una fecha estimada para su regreso.

Antes de que el recinto abriera sus puertas, la lluvia tomó por sorpresa a los fanáticos y, en la fila, tocó mojarse, pero al final todo valió la pena. La ropa mojada pronto se secó al entrar al lugar, puesto que la banda no hizo esperar a su público y comenzó rápidamente con el show, alrededor de las 8:40 de la noche.

Para abrir el concierto, que forma parte de La Despedida Tour, la banda apostó por un comienzo explosivo, con rolas que mezclan sintetizadores y tintes electrónicos, con los que rápidamente los fanáticos se encendieron y mostraron sus mejores movimientos desde el inicio, con el tema Mezcla de magia con veneno.

La canción, que explora aquella dualidad entre el amor y la adicción a un vínculo, causó la euforia de los presentes, mientras que Fran Frione, líder del proyecto, agradeció a su público por presentarse en su último concierto en la CDMX..

Así se veía el show emocionante del grupo argentino, en el que tocó casi tres horas. LILIANA ESTRADA

El arranque, con el ambiente melancólico, sensual e indie pop que caracteriza a los proyectos comandados por Fran, predijo lo que se viviría a lo largo de la noche: un momento único, casi íntimo, que cada uno de los fans guardará en su corazón hasta volver a ver a los músicos argentinos.

Esa primera parte del show estuvo marcada por el baile y el disfrute de canciones cuyas letras retumbaban en coro con la voz de todos los presentes, mientras que los músicos que acompañaban al trío argentino, conformado por Fran, Rama Vázquez, en el bajo, y Cisco Achával, en la batería, levantaban el ánimo de su audiencia para no dejarlo caer en ninguna parte del show.

Canciones como Hong Kong y Llévame al infierno hicieron que ardiera el recinto, en parte, por la actitud de Fran, quien nunca dejó que su público se sintiera tan lejano a él. Bailaba, se acercaba, veía fijamente algunos rostros y animaba a los que estaban sentados para que disfrutaran el concierto tanto como se veía que él lo estaba gozando.

¿Strippers del Sistema?

Cuando todo parecía ir fluyendo, todos en la misma sintonía, tanto fanáticos como músicos, el concierto se puso un tanto extraño, aunque bien aceptado por la audiencia, cuando en el escenario salieron algunos hombres sin playera y comenzaron a practicar calistenia.

Mientras seguían sonando los instrumentos y Fran cantaba, los ejercicios ganaron terreno y los fanáticos aprovecharon para capturar en imágenes lo que estaba sucediendo.

A los chicos sí les estorbó la ropa y se encueraron como pidió la respetable comunidad de fans mexicanos. LILIANA ESTRADA

“Mucha ropa”, se llegó a escuchar por parte de algunas fanáticas que animaban a Fran para quitarse la camisa, aunque el vocalista de los Surfistas lo dejó para el final.

Para culminar ese show que provocó hasta algunas risas entre los fans, Fran hizo lo suyo y despidió a los calistenistas, sumándose al ejercicio y terminando parado de manos, demostrando también su fuerza.

“Creo que ya somos Strippers del Sistema”, dijo entre risas.

Tiempo ‘down’ y la despedida

Con cambios de outfit cada vez que el show cambiaba de ritmo, Fran dio las gracias también a su stylist y terminó con un conjunto en tonos azules, con caballos blancos, que combinaba perfecto para mostrar una actitud relajada y guiar hacia el final del show.

Al grito en coro de “Surfistas”, los fanáticos dejaron ver a los músicos argentinos el apoyo hacia ellos y la nostalgia por la pausa que se tomarán después de más de 13 años de trayectoria. En este último tramo del show, Fran invitó a una fanática a subir al escenario y contó que ya se habían conocido antes, al parecer, en la firma de autógrafos que hubo previo a su presentación en el Pepsi Center.

Una vez arriba, la seguidora de Surfistas mostró su emoción, abrazó eufóricamente a Fran y cantó junto a él, con todo y un micrófono que le dieron para que se escuchara su voz. Al final, se llevó hasta un beso del vocalista, que seguro será recordado a lo largo de su vida.

Se tomaron la foto del recuerdo para nunca olvidar su viernes triunfal LILIANA ESTRADA

En ese momento, llegó la melancolía a adueñarse del recinto, con temas como Todo me recuerda a vos y Amor, que dieron paso a la culminación de la despedida en la capital.

Con sonidos electrónicos, Fran terminó por satisfacer a sus fans, que le pedían quitarse la camisa, y en ese momento llegó la esperada canción de la noche: La magia está en tu piel.

Coreada por todos los presentes, la rola hizo encender nuevamente la energía durante los últimos minutos del concierto y aquellos que iban en pareja sellaron con esa canción, que trata sobre una conexión intensa, pasional y a la vez peligrosa entre dos personas.

Después de un solo de guitarra de Fran, todos los Surfistas se reunieron al centro del escenario para despedirse de su público en la Ciudad de México, manteniendo la esperanza de que algún día, cuando decidan terminar su pausa, volverán a revivir estos momentos.