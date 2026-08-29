Karol G comparte fotos con Bruno Mars y crecen rumores de romance

Uno de los rumores que más ha llamado la atención recientemente involucra a Karol G y Bruno Mars, quienes han despertado especulaciones sobre un posible romance después de su colaboración en el tema “Still” y las distintas interacciones que han compartido en redes sociales.

Aunque hasta el momento se trata únicamente de un rumor y ninguno de los dos artistas ha confirmado una relación, sus seguidores ya comenzaron a preguntarse si entre ellos podría existir algo más que una amistad.

¿Qué pasó entre Karol G y Bruno Mars?

Todo comenzó cuando Karol G compartió una galería de diez fotografías en la que se les observa celebrando su colaboración en “Still”, momentos que algunos usuarios interpretaron como señales de una posible relación.

En las imágenes aparece un pastel con la leyenda “Welcome Karol G”, además de una celebración en la que ambos comparten algunos momentos mientras festejan el lanzamiento de su canción.

También se observa un pequeño evento en el que varias personas los escuchan cantar mientras Karol G y Bruno Mars se encuentran sobre el escenario, disfrutando de la presentación.

Fans reaccionan a las fotos de Karol G y Bruno Mars

En tan solo dos horas, la publicación generó gran revuelo y alcanzó 1.8 millones de reacciones y más de 23 mil comentarios. Entre los mensajes, algunos usuarios comenzaron a alimentar las especulaciones sobre un posible romance y aseguraron que ambos artistas se ven muy bien juntos como pareja.

Aunque reconocen que ninguno ha confirmado que exista una relación, sus seguidores no han dejado de imaginar qué pasaría si hubiera algo más entre ellos.

Otros usuarios destacaron que la colaboración entre Karol G y Bruno Mars fue un gran acierto y celebraron el éxito que ha tenido “Still”, tema que también ha conseguido millones de reproducciones en plataformas digitales.

Bruno Mars comparte mensaje y aviva los rumores de romance con Karol G

Por si las fotografías no fueran suficientes, Bruno Mars también hizo una publicación que volvió a despertar las especulaciones entre sus fans.

El intérprete de “Risk It All” compartió un reel en el que aparece pensativo al interior de un automóvil, mientras de fondo se escucha la canción “Still”.

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó el video y que rápidamente hizo que sus seguidores hablaran de una posible conexión romántica con Karol G:

“Cuando todo lo que quieres es paz pero te estás enamorando de una latina”, se lee en la publicación.

Aunque Karol G y Bruno Mars han mostrado tener una buena amistad y una conexión que ha encantado a sus seguidores, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental.

Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones, pero para sus fans, cada fotografía, interacción o mensaje parece convertirse en una nueva pista sobre la posibilidad de que entre ambos artistas exista algo más que una amistad.