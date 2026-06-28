Karely Ruiz presume resultado de su operación de busto; "estoy tan feliz"

Karely Ruiz volvió a llamar la atención en redes sociales después de compartir con sus seguidores el resultado de su reciente operación de busto. La influencer regiomontana publicó una imagen en la que mostró cómo luce tras el procedimiento estético y acompañó la publicación con un mensaje en el que dejó ver que está satisfecha con el cambio.

La creadora de contenido, quien suele compartir detalles de su vida personal con sus fans, celebró finalmente poder enseñar el resultado de la cirugía.

“Por fin pude mostrarles el resultado”, escribió Karely Ruiz en sus redes sociales.

Karely Ruiz muestra su cambio tras cirugía de busto

En su publicación, Karely Ruiz habló con humor sobre el cambio físico que buscaba con la operación y aseguró que está feliz con el resultado.

“Ya no más bubssss hasta el ombligo”, escribió la influencer, acompañando el mensaje con emojis y una expresión de emoción.

Después agregó: “Estoy tan feliz con mi resultado. ¿Qué opinan?”.

Karely Ruiz y su relación con las cirugías estéticas

A lo largo de su carrera en redes sociales, Karely Ruiz ha hablado en distintas ocasiones sobre su imagen, los cambios en su cuerpo y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

La regiomontana se ha caracterizado por su total transparencia respecto a estos temas, admitiendo en diversas entrevistas que las cirugías le ayudaron a impulsar su autoestima. En esta ocasión, la intervención parece responder a la búsqueda de una mayor comodidad física, adaptando su cuerpo a sus necesidades actuales sin perder el sentido del humor que la caracteriza.

Esta no es la primera vez que la regiomontana es transparente sobre sus visitas al quirófano. En el pasado, Karely ha defendido sus procedimientos estéticos asegurando que su cuerpo es su principal herramienta de trabajo y que cada cambio ha representado una inversión directa para el éxito de sus plataformas