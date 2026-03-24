Kany García iniciará su tour 'A Puerta Abierta' en el Palacio de los Deportes

Kany García compartió los detalles de su próxima presentación en la Ciudad de México, la cual marcará un hito en su carrera al elegir a la capital del país como el punto de partida de su gira internacional titulada Puerta abierta, nombre de su décimo álbum de estudio que se estrenará el próximo 9 de abril.

Previo a la charla, el equipo de Sony Music México, liderado por Hernán Villarreal (socio fundador de Dubbing Hits), sorprendió a la artista al entregarle un reconocimiento múltiple por su exitoso paso por el país. El emotivo detalle destacó la gran etapa que atraviesa la cantante y la confirmó como una de las figuras más influyentes de la música en español.

La puertorriqueña compartió que iniciar este tour el próximo 17 de abril en el Palacio de los Deportes no es casualidad. Con un brillo especial en los ojos, describió que eligió a México por ser "su segunda casa", el lugar donde comenzó su carrera internacional.

Esta vez es la gira más planificada de mi carrera y quería empezarla en el lugar donde comenzó todo, y eso fue aquí en la Ciudad de México. Cuando pensábamos en dónde empezar y dónde finalizar, creímos que sería importante arrancar en este primer país que fue mi segunda casa y finalizar en Puerto Rico. Estoy súper emocionada de que sea de esta manera y sí, me tiene un poquito ansiosa, pero nos estamos preparando para eso", señaló.

Los reconocimientos que le entregaron a Kany García. Karina Tejada

La gira recorrerá diversos continentes, pero las primeras ocho fechas serán en México, siendo esta una forma de devolver el cariño a sus fans tras un largo camino recorrido. La evolución de Kany en el país se ha fortalecido con el tiempo: de presentarse ante unos pocos seguidores en sus inicios a llenar recintos como el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional; incluso, tuvo la oportunidad de presentarse en el festival Vive Latino en el 2025. Llegar ahora al Palacio de los Deportes representa la culminación de años de complicidad.

"Hacer un Palacio de los Deportes es un camino que no sólo se siente gigante, sino que se siente de complicidad y tiene un valor muy diferente", expresó.

¿Qué canciones incluirá Kany García en su tour?

Kany confesó que preparar un repertorio nunca es fácil, pero lo hace pensando como una fanática más, cuidando no dejar fuera ninguna de las canciones que han marcado la vida de sus seguidores. De esta manera, promete que los setlists de sus shows serán bastante extensos.

"Va a ser una combinación bien bonita desde el primer álbum hasta lo que está pasando ahora, y de lo que está pasando ahora habrá bastante de eso", aseguró.

Este tour es el resultado de dos años de trabajo creativo, donde ha buscado la forma ideal de compartir el concepto de su nuevo álbum, sus raíces y su esencia de una manera más íntima y espectacular. Al ser cuestionada sobre sus recientes éxitos y colaboraciones con figuras del regional mexicano como Christian Nodal, Carín León y Yuridia, así como sus trabajos con Young Miko, Maluma y Beéle, Kany fue clara: no está peleada con ningún género musical.

Debo decir que en los últimos años tengo una fascinación por mis amigas y amigos que hacen regional y no tengo nada en contra de mis otros compañeros con quien he hecho cosas fabulosas, pero he creado una conexión muy especial con las colaboraciones en el regional mexicano; con Yuridia no era la excepción, era algo que hace mucho quería hacer", puntualizó.

Sin comprometerse, Kany mencionó que muchos de los artistas con los que ha colaborado podrían ser invitados especiales, pero por el momento está enfocada en preparar la gira. "Han sido demasiado generosos conmigo mis compañeros, entonces probablemente durante la gira haya varios de ellas y ellos que me acompañen", aseguró.

Los detalles de la gira 'A puerta abierta'

Kany dejó claro que esta es sólo la primera parte del tour, pues planea sumar 40 fechas adicionales para lo que promete ser la gira más grande de su trayectoria.