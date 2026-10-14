¿Un oscuro giro? Qué capítulos de American Horror Story 13 se estrenan el 15 de octubre y de qué tratan

American Horror Story 13 se acerca a su desenlace después de dejar a las brujas de Miss Robichaux frente a una amenaza que podría cambiar su destino.

Los próximos capítulos retomarán una historia que ya comenzó a conectar a varios personajes conocidos de la antología.

La serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk estrenará nuevos episodios este jueves 15 de octubre de 2026 a través de Disney+ en México.

Estos son los capítulos de American Horror Story 13 que se estrenan el 15 de octubre

Los capítulos que llegarán a Disney+ el 15 de octubre son los episodios 9 y 10 de American Horror Story 13. Ambos forman parte de la recta final de una temporada que tendrá 13 entregas.

Hasta el momento, FX no ha publicado los títulos ni las sinopsis individuales de estos dos episodios en su catálogo oficial, por lo que todavía no es posible confirmar los acontecimientos específicos que mostrará cada uno.

Sin embargo, los capítulos anteriores permiten identificar los conflictos que quedaron pendientes y que podrían tener continuidad en la nueva entrega, especialmente aquellos relacionados con Cordelia Goode y las brujas de Miss Robichaux.

Con este lanzamiento, la temporada alcanzará su décimo capítulo y solamente quedarán tres episodios antes de llegar al final programado para el 29 de octubre.

Jessica Lange regresa a American Horror Story 13, temporada que reúne a varios personajes conocidos de la serie de terror. X @AHSVIP

¿De qué tratarán los episodios 9 y 10 de American Horror Story 13?

Aunque todavía no se conocen las sinopsis oficiales, la historia llegará al 15 de octubre después de dos capítulos centrados en el peligro que enfrentan las brujas de Miss Robichaux’s Academy.

El episodio 7, titulado The Baddest Witch of Them All, presentó una invasión que confirmó los temores del aquelarre encabezado por Cordelia Goode.

La situación continuó en el episodio 8, Hell No, donde las brujas tuvieron que negociar frente a una amenaza sobrenatural. De acuerdo con la descripción oficial de FX, el acuerdo tendría un costo importante para alguien involucrado.

Por ello, uno de los asuntos pendientes para los próximos capítulos es conocer las consecuencias de esa negociación y qué ocurrirá con las integrantes del aquelarre después de los acontecimientos de la semana anterior.

La participación de Cordelia Goode, interpretada por Sarah Paulson, resulta importante porque el personaje ha tenido un papel central en las historias relacionadas con las brujas desde su aparición en Coven.

Otro de los elementos que mantiene conectada la temporada es la historia de Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, quien comenzó a trabajar para una misteriosa paciente después de recibir instrucciones de Constance Langdon.

Desde los primeros episodios, su trabajo lo llevó a descubrir situaciones extrañas relacionadas con el lugar donde debía prestar sus servicios y con las personas involucradas en su contratación.

La serie también ha recuperado personajes como Marie Laveau, interpretada por Angela Bassett, y distintas figuras vinculadas con las temporadas anteriores.

Por ahora, FX no ha confirmado cuáles de estas historias aparecerán específicamente en los episodios 9 y 10. Los detalles sobre su desarrollo se conocerán con el estreno de los nuevos capítulos.

Jessica Lange y Angela Bassett regresan en American Horror Story 13, que estrena dos nuevos capítulos el 15 de octubre. X @AHSVIP

¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos de American Horror Story 13?

En México, los episodios 9 y 10 de American Horror Story 13 estarán disponibles el jueves 15 de octubre a las 22:00 horas, tiempo del centro del país.

El horario corresponde al calendario de lanzamientos anunciado por Disney+ para Latinoamérica, que contempla estrenos semanales durante octubre.

La serie se distribuye en México a través de Disney+, donde también pueden verse las temporadas anteriores de la antología, incluidas Murder House, Coven, Hotel y Apocalypse.

American Horror Story 13 continúa su historia de terror con nuevos personajes y el estreno de dos capítulos el 15 de octubre. X @AHS_SPA

¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de American Horror Story 13?

Después del lanzamiento del 15 de octubre, la temporada tendrá solamente dos fechas pendientes dentro de su calendario oficial.

Así quedan programados los últimos episodios de AHS 13 en México.

15 de octubre – Episodios 9 y 10.

22 de octubre – Episodios 11 y 12.

29 de octubre – Episodio 13 y final de temporada.

El último capítulo llegará dos días antes de Halloween, una fecha que coincide con la temática de terror que ha acompañado a la producción desde su estreno en 2011.