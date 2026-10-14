‘El Habitante’: la película de terror que menciona al Papa León XIV causa revuelo en redes

La película de terror El Habitante, estrenada en 2017, se convirtió nuevamente en tema de conversación en redes sociales debido a un fragmento en el que un noticiero ficticio informa sobre la muerte de un papa llamado León XIV. La similitud con el nombre elegido por el actual líder de la Iglesia católica despertó la curiosidad de los internautas, quienes han compartido el video y debatido si se trata de una simple coincidencia.

La escena ha cobrado notoriedad por la referencia al pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost y quien fue elegido en mayo de 2025. Sin embargo, aunque el fragmento ha dado pie a interpretaciones relacionadas con supuestas predicciones, es importante considerar el contexto en el que aparece dentro de la historia.

Foto: AFP

¿Por qué relacionan la película ‘El Habitante’ con el Papa León XIV?

La cinta, dirigida por el cineasta uruguayo Guillermo Amoedo, incluye una breve secuencia en la que una transmisión televisiva ficticia menciona a un pontífice identificado como León XIV.

El pasaje volvió a llamar la atención luego de que circulara información sobre la salud del actual papa, lo que llevó a algunos usuarios a recuperar el video y señalar la similitud entre la situación presentada en la ficción y los acontecimientos relacionados con el Vaticano.

En la escena también se hace referencia a problemas de salud y a un desenlace fatal. Estos elementos alimentaron las especulaciones en plataformas digitales, donde algunos internautas interpretaron el fragmento como una posible profecía.

No obstante, la coincidencia del nombre no demuestra que la película haya anticipado el futuro. Se trata de una producción de terror que utiliza elementos religiosos como parte de su narrativa, por lo que la secuencia debe entenderse dentro de ese contexto y no como un anuncio oficial sobre el estado del pontífice.

El origen de las referencias religiosas de El Habitante se remonta al proceso de escritura del guion, que comenzó en 2015. Durante esa etapa, Guillermo Amoedo consultó materiales vinculados con la tradición católica, las profecías religiosas y distintos episodios de la historia del papado.

La religión forma parte importante de la trama, que gira en torno a una posesión demoníaca y a los intentos de enfrentar una presencia que amenaza a los personajes.

🔴 ¿PREDICCIÓN O CASUALIDAD? 🎬👀 En El habitante (2017), una película mexicana de terror, un noticiero anuncia la muerte del papa León XIV por septicemia y un colapso cardiopulmonar. La película se estrenó en 2017, 8 años antes de que Robert Prevost eligiera ese nombre papal. https://t.co/c1tPDUH2ae — Matias (@Lodicelaluna) October 13, 2026

¿De qué trata ‘El Habitante’ y por qué es una película de terror?

La historia sigue a tres hermanas que organizan un robo en la vivienda de un senador corrupto. Su objetivo es apoderarse del dinero que, según sus sospechas, el político obtuvo mediante actividades ilícitas.

Lo que comienza como un asalto planeado cambia cuando las protagonistas escuchan ruidos y gritos procedentes del sótano de la residencia. Intrigadas por lo que sucede, deciden averiguar de dónde vienen los sonidos.

Al entrar, encuentran a la hija del senador, una joven con paraplejia que está atada a una cama y presenta señales de maltrato. Ante el estado en el que se encuentra, las hermanas deciden intervenir para ayudarla.

Foto: Captura de video

Sin embargo, su decisión las lleva a descubrir una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaban. La joven está relacionada con un fenómeno sobrenatural que involucra una posesión demoníaca, lo que convierte el robo en una experiencia marcada por el miedo y la violencia.

A partir de ese momento, la película combina suspenso, terror paranormal y referencias religiosas para desarrollar una historia en la que las protagonistas deben enfrentarse a una amenaza que supera sus planes iniciales.

Foto: Captura de pantalla

Dentro de ese universo narrativo aparece la secuencia del noticiero que menciona al papa León XIV, el fragmento que ahora ha despertado nuevamente el interés del público.

¿‘El Habitante’ predijo algo sobre el actual pontífice?

La circulación del fragmento ha reavivado el debate sobre las llamadas profecías cinematográficas, es decir, aquellas escenas de películas antiguas que los usuarios relacionan con sucesos ocurridos años después.

En este caso, el principal punto de conexión es el nombre León XIV, que aparece en la ficción antes de que Robert Francis Prevost fuera elegido papa. La similitud resulta llamativa para algunos espectadores, especialmente por las referencias a la salud y a la muerte que aparecen en la secuencia.

Por ahora, el fragmento continúa generando comentarios y teorías entre los internautas, mientras El Habitante vuelve a captar la atención de quienes buscan descubrir qué hay detrás de esta peculiar coincidencia.

¿Dónde se puede ver la película ‘El Habitante’?

La disponibilidad de El Habitante depende del país y de los cambios en los catálogos de las plataformas de entretenimiento. En México se puede ver en Netflix.