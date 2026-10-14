Impacto en 'RuPaul's Drag Race': Lucian Piane murió poco después de salir de prisión

La muerte de Lucian Piane, conocido por su participación en RuPaul's Drag Race, ha causado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió. El músico fue detenido en Glendale, California, luego de un incidente en un hotel y quedó en libertad esa misma noche. Sin embargo, apenas unas horas después, perdió la vida tras ser atropellado.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el arresto ocurrió el domingo, después de que presuntamente lanzara una botella de agua al gerente de un hotel Embassy Suites. Según fuentes policiales citadas por el medio, Piane habría acusado al empleado de dirigir una red de prostitución antes de arrojarle el objeto.

La policía de Glendale acudió al lugar y lo arrestó por una presunta agresión alrededor de las 18:45 horas. El caso tomó un giro trágico durante la mañana siguiente, cuando se reportó la muerte del músico.

Lucian Piane fue arrestado horas antes de morir

Según el reporte de TMZ, durante la intervención policial, Piane dijo que era escritor, que vivía en Hollywood y que no consumía drogas. Una fuente citada por el medio señaló que el productor parecía estar alterado y hablaba de manera dispersa, aunque habría cooperado con los agentes durante el arresto.

Los registros referidos por TMZ indican que fue ingresado alrededor de las 19:42 horas y liberado a las 23:49. Aproximadamente cinco horas después de salir de prisión, ocurrió el accidente que terminó con su vida.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el lunes por la mañana. Posteriormente, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fue un traumatismo contundente y clasificó el fallecimiento como accidental.

Los registros referidos por TMZ indican que fue ingresado alrededor de las 19:42 horas y liberado a las 23:49. @lucianpiane

Aunque la cercanía entre el arresto y el accidente llamó la atención, la información publicada no establece que ambos hechos estuvieran relacionados. Hasta los datos difundidos por el medio, tampoco se habían detallado públicamente todas las circunstancias del atropellamiento.

El episodio del hotel tampoco fue el único incidente reciente de Piane con las autoridades. Según TMZ, el sábado anterior había tenido otro encuentro con la policía de Glendale, que lo citó por una presunta influencia de una sustancia controlada. Tenía una comparecencia judicial programada para el lunes.

Su comportamiento en redes sociales había preocupado a sus seguidores

En los días previos a su muerte, Lucian Piane también publicó varios videos en Instagram que despertaron inquietud entre algunas personas que seguían su trabajo.

Estas publicaciones cobraron relevancia después de conocerse la noticia, aunque no permiten establecer por sí mismas qué estaba ocurriendo con el músico ni explicar las circunstancias de su fallecimiento.

Además, apenas dos meses antes, Piane había celebrado haber superado más de un año de sobriedad. Ese antecedente contrastó con los reportes sobre los incidentes ocurridos durante el fin de semana de su muerte.

En los días previos a su muerte, Lucian Piane también publicó varios videos en Instagram que despertaron inquietud @lucianpiane

¿Quién era Lucian Piane, el músico de 'RuPaul's Drag Race'?

Lucian Piane construyó buena parte de su carrera en la televisión y la música. Su nombre quedó ligado a RuPaul's Drag Race, donde trabajó durante años como compositor y productor, además de participar ocasionalmente como juez.

Su labor estuvo relacionada con la creación de canciones y números musicales que formaron parte de distintas etapas del programa, una producción que se convirtió en una referencia de la cultura drag y del entretenimiento televisivo.

Por eso, la noticia de su muerte no solo sorprendió por lo ocurrido después de su liberación, sino también por la pérdida de una figura vinculada durante años con el programa.

Lucian Piane construyó buena parte de su carrera en la televisión y la música. @lucianpiane

La información sobre su arresto, los incidentes previos y el accidente ha puesto el foco en sus últimos días. Por ahora, el dato confirmado por el médico forense citado en los reportes es que la muerte de Lucian Piane fue accidental y se debió a un traumatismo contundente.