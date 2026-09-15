El conmovedor discurso de Tom Pelphrey que hizo romper en llanto a Kaley Cuoco en los Emmy 2026

Tom Pelphrey subió al escenario de los Emmy 2026 para recibir uno de los premios más importantes de su carrera. Entre los agradecimientos, el actor dedicó unas palabras a Kaley Cuoco que terminaron por hacerla llorar entre el público.

¿Qué le dijo Tom Pelphrey a Kaley Cuoco?

Pelphrey ganó el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su interpretación de Robbie Prendergrast en Task, serie de HBO protagonizada por Mark Ruffalo.

Al recibir el premio, el actor comenzó agradeciendo a las personas que lo han acompañado durante su carrera y también habló de una parte más personal de su vida.

“Doy gracias a Dios por mi vida y mi sobriedad”, dijo frente a los asistentes reunidos en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Pelphrey también agradeció a su familia y amigos por apoyarlo en distintas etapas de su carrera, desde trabajos en pequeños teatros hasta llegar a una ceremonia como los Emmy.

Después llegó el turno de Kaley Cuoco, quien estaba sentada entre el público y actualmente espera al segundo hijo de la pareja.

El actor se refirió a ella como “la muy embarazada Kaley” antes de dedicarle unas palabras.

“Mi actriz favorita de esta sala, mi amor, mi mejor amiga, mi compañera”, expresó Pelphrey.

Las cámaras enfocaron entonces a la protagonista de The Big Bang Theory, quien ya lloraba mientras escuchaba a su pareja desde el escenario.

Pelphrey terminó su mensaje hablando de la familia que ambos han construido.

“Te amo más que a nada. Nuestra familia es la joya de la corona de mi vida”, añadió.

Tom Pelphrey dedicó parte de su discurso en los Emmy 2026 a Kaley Cuoco y su familia. Reuters

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey esperan a su segundo hijo

La mención al embarazo de Cuoco llega unos meses después de que la pareja confirmara que espera a su segundo bebé.

Pelphrey y Cuoco ya son padres de Matilda Carmine Richie Pelphrey, quien nació el 30 de marzo de 2023. Ahora se preparan para recibir a otra niña.

El embarazo también fue visible durante las actividades previas a los Emmy. Cuoco acompañó a Pelphrey a distintos eventos relacionados con la ceremonia y posteriormente estuvo presente cuando el actor recibió el premio por Task.

La relación entre ambos comenzó en 2022, aunque su primer encuentro tuvo relación con otra serie conocida.

Kaley Cuoco acompañó a Tom Pelphrey durante los Emmy 2026, donde el actor ganó por Task. Reuters

¿Cómo se conocieron Kaley Cuoco y Tom Pelphrey?

Cuoco y Pelphrey comparten representante y fue ella quien terminó propiciando su encuentro.

Los actores se conocieron durante un evento relacionado con la temporada final de Ozark en abril de 2022. Pelphrey había interpretado a Ben Davis, hermano de Wendy Byrde, en la producción de Netflix.

Cuoco contó tiempo después que sintió una conexión con él desde ese primer encuentro.

“Fue amor a primera vista”, declaró la actriz a Entertainment Tonight al recordar cómo comenzó su relación.

Unas semanas después hicieron público su romance en redes sociales. Ese mismo año aparecieron juntos en los Emmy, aunque en aquella ocasión ambos acudieron como nominados.

En octubre de 2022 anunciaron que esperaban a su primera hija y en marzo del año siguiente nació Matilda.

La pareja dio otro paso en agosto de 2024, cuando confirmó su compromiso después de poco más de dos años de relación.

Kaley Cuoco fotografió a Tom Pelphrey con su Emmy 2026 tras su triunfo por Task. AFP

Tom Pelphrey ganó su primer Primetime Emmy

Aunque Pelphrey llevaba años trabajando en televisión, el reconocimiento por Task se convirtió en su primer triunfo en los Primetime Emmy.

El actor ya había sido nominado en estos premios por su trabajo como Ben Davis en Ozark, personaje que aumentó su reconocimiento entre el público y le abrió paso a nuevos proyectos televisivos.

Pelphrey trabajó durante años en telenovelas estadounidenses y recibió cuatro nominaciones consecutivas a los Daytime Emmy por Guiding Light.

Ganó en dos ocasiones, en 2006 y 2008, por su interpretación de Jonathan Randall.

Después llegaron producciones como Banshee, Iron Fist, Ozark y Love & Death, además de películas como Mank y She Said.

En Task, Pelphrey interpreta a Robbie Prendergrast, uno de los personajes centrales del drama criminal creado por Brad Ingelsby, responsable también de Mare of Easttown.

Su actuación lo llevó nuevamente a competir por un Emmy y esta vez salió del Peacock Theater con la estatuilla.