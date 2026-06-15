Justin Baldoni deberá pagar gastos legales de Blake Lively, ordena juez

Meses después de que Blake Lively y Justin Baldoni acordaran poner fin a su enfrentamiento legal, una nueva resolución judicial modificó el cierre de la historia.

Un juez ordenó que el actor cubra los gastos legales de la actriz, al considerar que estaba protegida por una ley de California relacionada con denuncias de abuso sexual y posibles represalias.

La decisión representa uno de los últimos movimientos en una disputa que durante meses acompañó la conversación alrededor de Romper el Círculo, la adaptación cinematográfica protagonizada por ambos actores. Aunque el litigio principal ya había concluido mediante un acuerdo privado, todavía quedaba pendiente definir quién asumiría parte de los costos derivados del proceso judicial.

Blake Lively con vestido rojo y Justin Baldoni con playera negra

Juez determinó que Blake Lively puede recuperar sus gastos legales

Según documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, el juez Lewis J. Liman concluyó que Blake Lively tiene derecho a recuperar los honorarios y costos asociados a una parte de su defensa legal.

La resolución se apoyó en una legislación de California aprobada en 2023, diseñada para proteger a personas que denuncian conductas relacionadas con abuso sexual frente a posibles demandas consideradas represalias.

De acuerdo con el fallo, los representantes de Baldoni y Wayfarer Studios no lograron demostrar que dicha protección legal no aplicaba en este caso, por lo que la actriz quedó amparada por esa normativa.

Sin embargo, la decisión no concedió todos los recursos que solicitó Lively. El tribunal rechazó otras compensaciones económicas, incluyendo daños punitivos y una indemnización mayor, al considerar que esas solicitudes no procedían bajo la legislación federal aplicable.

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El equipo de Blake Lively celebra la resolución

Tras conocerse la decisión, los abogados de la actriz aseguraron que el fallo respalda la forma en que su clienta actuó desde el inicio del conflicto.

Los representantes legales señalaron que el tribunal reconoció que Lively presentó sus denuncias de buena fe y destacaron que ahora podrá recuperar parte de los recursos destinados a su defensa.

También afirmaron que el acuerdo alcanzado previamente entre ambas partes no limita otras acciones que la actriz pudiera considerar en el futuro relacionadas con daños derivados del litigio.

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Justin Baldoni sostiene que el resultado también lo favorece

Bryan Freedman, abogado del actor y director, afirmó que la decisión no cambia la postura que han mantenido desde el comienzo del caso y aseguró que el resultado representa una victoria para su cliente.

Según explicó, varias de las acusaciones más graves presentadas contra Baldoni no prosperaron en los tribunales, por lo que considera que la resolución sobre los gastos legales corresponde únicamente a una parte limitada del proceso.

El abogado también cuestionó que el equipo de Lively recurriera a una legislación diseñada para proteger a víctimas de abuso sexual, argumentando que los tribunales no validaron las acusaciones que dieron origen al conflicto.

Por ello, ambas partes continúan interpretando el resultado de manera distinta, pese a que el litigio principal ya quedó cerrado.