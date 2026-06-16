¡Atrapado! Rod Stewart suspende concierto por enfermedad y aparece en partido del Mundial

La decisión de Rod Stewart de suspender una presentación de su gira One Last Time Tour por motivos de salud terminó generando una discusión inesperada entre sus seguidores. El cantante británico, de 81 años, informó que no podría presentarse en California debido a una infección respiratoria que le provocó laringitis, pero pocas horas después apareció viajando rumbo al Mundial 2026 para apoyar a la selección de Escocia.

Las imágenes del músico en un avión privado y posteriormente celebrando en las gradas de un estadio provocaron cuestionamientos entre parte de su público, especialmente entre quienes tenían boletos para el concierto cancelado.

Rod Stewart cambia concierto por partido de fútbol

El espectáculo estaba programado para realizarse en Chula Vista, California. Sin embargo, Stewart comunicó a sus seguidores que había recibido indicaciones médicas después de ser diagnosticado con una infección aguda de las vías respiratorias superiores.

La noticia fue recibida inicialmente con comprensión por parte de muchos fanáticos, especialmente porque el cantante ha enfrentado algunos problemas de salud durante los últimos meses.

La situación cambió cuando el propio artista compartió en sus redes sociales un video camino a Boston para asistir al encuentro entre Escocia y Haití dentro de la Copa del Mundo.

En la grabación aparece acompañado por dos de sus hijos, Liam y Alistair, mientras expresa su emoción por volver a vivir un Mundial junto a su familia.

Según contó el intérprete, han pasado casi tres décadas desde la última participación mundialista de Escocia, una espera que quiso compartir con sus hijos, quienes nunca habían tenido la oportunidad de vivir esa experiencia.

Horas más tarde, cámaras de aficionados lo captaron celebrando el triunfo de la selección escocesa, que derrotó 1-0 a Haití.

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Así le reclamaron fans a Rod Stewart

La presencia de Rod Stewart en el partido provocó molestia entre parte de su audiencia, que consideró contradictorio cancelar una presentación por problemas de salud y aparecer poco después en un evento deportivo.

En redes sociales comenzaron a multiplicarse comentarios de usuarios que cuestionaban la decisión del cantante. Algunos señalaron que quienes habían comprado entradas, reservado hospedaje o realizado viajes para asistir al concierto merecían una explicación más detallada.

Otros seguidores fueron más directos y consideraron que la situación proyectaba una imagen poco respetuosa hacia quienes habían invertido dinero para verlo actuar en vivo.

No todas las reacciones fueron negativas. Algunos de sus seguidores defendieron la decisión del músico y recordaron que asistir como espectador a un partido de fútbol es muy diferente a ofrecer un concierto completo.

Varios usuarios destacaron que el principal problema reportado por Stewart fue la laringitis, una condición que afecta directamente la voz y puede impedir que un cantante actúe durante más de dos horas frente a miles de personas.

Algunos incluso señalaron que la recuperación emocional también forma parte del proceso cuando una persona atraviesa problemas de salud, especialmente considerando la edad del intérprete.

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Los problemas de salud recientes de Rod Stewart

La polémica llega en un momento en el que la salud de Rod Stewart ya había generado preocupación entre sus seguidores.

Durante mayo, Stewart suspendió dos fechas de su residencia en Las Vegas debido a un cuadro de sinusitis. En aquel momento explicó que los médicos le recomendaron descansar y limitar el uso de su voz para evitar complicaciones.

Aunque el músico ha mantenido una agenda activa en los últimos años, también ha reconocido públicamente que cuidar su condición física se ha convertido en una prioridad para continuar sobre los escenarios.

Su gira One Last Time Tour ha sido presentada como una celebración de más de seis décadas de carrera, un recorrido que incluye algunos de los mayores éxitos de su catálogo y que ha reunido a varias generaciones de seguidores.

Por ahora, ni Stewart ni su equipo han respondido directamente a las críticas surgidas tras su aparición en el Mundial 2026.