Convocan a homenaje a Oliver Tree en CDMX, ¿estará Aaron Mercury?

Fanáticos de Oliver Tree, quien murió el pasado domingo 14 de junio en Brasil, lanzaron una convocatoria para realizar un homenaje en la Ciudad de México (CDMX) en memoria del cantante estadounidense, quien era gran amigo del influencer Aaron Mercury.

Oliver Tree murió junto al influencer argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale, así como otras tres personas luego del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia del accidente conmocionó al mundo y, unos de los más afectados fueron los seguidores de Oliver Tree, quienes se mostraron realmente sorprendidos puesto que el cantante había publicado contenido horas previas a su deceso.

Por su puesto, el fallecimiento de Tree fue un golpe duro para su amigo Aaron Mercury quien se ha mostrado bastante afectado por la noticia. En diversas publicaciones y entrevistas, el influencer ha dejado ver cómo se siente tras la muerte del cantante que vivió un tiempo con él en la CDMX.

Homenaje a Oliver Tree en CDMX

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. Especial

Seguidores del cantante estadounidense están convocando a una convivencia y homenaje para recordar a Oliver Tree.

La convocatoria se publicó en el grupo de Facebook Fans de Oliver Tree, en donde hicieron un llamado a sumarse a la reunión.

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. Especial

El encuentro tendrá lugar el sábado 20 de junio en el Monumento a la Revolución, en la CDMX, a partir de las 15:00 horas.

Según el post, la intención es hacer homenaje a la vida y carrera de Oliver Tree:

Trae tu nota, dibujo, cartel, flores, freebies”.

El encuentro promete ser una emotiva despedida del músico que en diversas ocasiones expresó su gran amor por México.

¿Estará Aaron Mercury?

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. Especial

Aunque algunos fanáticos han sugerido que se haga la invitación a Aaron Mercury para participar en el homenaje a Oliver Tree, hasta el momento no se ha confirmado la asistencia del influencer.

Cabe recordar que la primera vez que se les vio juntos fue en el Supernova Génesis, en donde Oliver Tree interpretó una canción durante la entrada de Aaron al ring.

Luego de ese evento, se les vio todo el tiempo juntos, grabando videos para redes sociales, algunos de ellos, junto al famosos Dr. Simi.

De acuerdo con Mercury, Oliver y él hablaban casi a diario para saber cómo estaban y ponerse al día sobre su vida, por lo que su fallecimiento lo tomó por sorpresa e incluso señaló que espero a salir a hacer una declaración porque pensó que todo era parte de una broma.

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. FABIO TEIXEIRA

Del accidente se sabe que una de las aeronaves transportaba al piloto y a cuatro ocupantes, entre ellos, Oliver Tree; mientras que en el segundo solo iba el piloto. Tras el choque entre ambos, uno se deplomo sobre un estacionamiento causando un intenso incendio.

Autoridades de Brasil señalaron que los dos pilotos contaban con una amplia trayectoria en la aviación y se desempeñaban como instructores. En tanto, especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), siguen con las investigaciones.

Las seis víctimas del accidente en Río de Janeiro, fueron: