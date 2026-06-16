¿Quién es quién en Toy Story 5? El elenco completo y las nuevas voces que llegarán a la película
Conoce quiénes son las voces de Toy Story 5. Te contamos quien es el elenco completo, qué actores regresan a la saga y quiénes participan en el doblaje en español para México.
Toy Story 5 es una de las películas más esperadas por los fans que crecieron acompañando a los juguetes más famosos de Pixar. Después de conquistar a distintas generaciones con sus historias sobre la amistad, la lealtad y el paso del tiempo, muchos esperan volver a ver a Woody y Buzz Lightyear juntos en la pantalla grande.
Pero, ¿quiénes son los artistas que darán vida a estos entrañables personajes? Desde actores que han formado parte de la saga desde 1995 hasta nuevas incorporaciones que prometen sorprender al público, aquí te contamos quién es quién en el elenco de Toy Story 5.
¿Quién es quién en Toy Story 5?
Estos son los actores que participarán en el elenco de Toy Story 5. Algunos han acompañado a la franquicia desde la primera película estrenada en 1995, mientras que otros se suman para darle un nuevo aire a esta esperada entrega.
Personajes clásicos de Toy Story
- Tom Hanks – Sheriff Woody
- Tim Allen – Buzz Lightyear
- Joan Cusack – Jessie
- Blake Clark – Slinky
- Annie Potts – Bo Peep
- Wallace Shawn – Rex
- John Ratzenberger – Hamm
- Jeff Bergman – Mr. Potato Head
- Anna Vocino – Mme. Patate
- Jeff Pidgeon – Aliens
Personajes que regresan desde Toy Story 3
- Kristen Schaal – Trixie
- Bonnie Hunt – Dolly
- Jeff Garlin – Buttercup
Personajes que vuelven de Toy Story 4
- Tony Hale – Forky
- Keanu Reeves – Duke Caboom
- Ernie Hudson – Combat Carl
- Melissa Villaseñor – Karen Beverly
- Jay Hernandez – Mr. Anderson
- Lori Alan – Mrs. Anderson
- Ally Maki – Giggle McDimples
Los nuevos personajes de Toy Story 5
La quinta entrega también incorporará nuevas voces y personajes que prometen darle un giro a la historia de los juguetes.
- Greta Lee – Lilypad (tableta interactiva)
- Bad Bunny – Pizza with Sunglasses
- Bizarrap – Santa de Jardín
- Conan O'Brien – Smarty Pants
- Matty Matheson – Dr. Nutcase
- Shelby Rabara – Snappy
Por su parte, el doblaje al español latino contará con reconocidos actores y cantantes que prestarán su voz a algunos de los personajes más queridos de la franquicia.
- Arturo Mercado Jr. – Woody
- José Luis Orozco – Buzz Lightyear
- Belinda – Lilypad
- Irán Castillo – Jessie
- Diana Santos – Bo Peep (Betty)
Con el regreso de figuras icónicas y la incorporación de nuevas estrellas, Toy Story 5 promete emocionar a los seguidores de todas las edades.
La película llevará a Woody, Buzz y compañía a enfrentar nuevos retos, mientras continúan transmitiendo uno de los mensajes que ha convertido a esta saga en un clásico: el verdadero valor de la amistad.