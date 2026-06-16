¿Quién es quién en Toy Story 5? El elenco completo y las nuevas voces que llegarán a la película

Toy Story 5 es una de las películas más esperadas por los fans que crecieron acompañando a los juguetes más famosos de Pixar. Después de conquistar a distintas generaciones con sus historias sobre la amistad, la lealtad y el paso del tiempo, muchos esperan volver a ver a Woody y Buzz Lightyear juntos en la pantalla grande.

Pero, ¿quiénes son los artistas que darán vida a estos entrañables personajes? Desde actores que han formado parte de la saga desde 1995 hasta nuevas incorporaciones que prometen sorprender al público, aquí te contamos quién es quién en el elenco de Toy Story 5.

¿Quién es quién en Toy Story 5?

Estos son los actores que participarán en el elenco de Toy Story 5. Algunos han acompañado a la franquicia desde la primera película estrenada en 1995, mientras que otros se suman para darle un nuevo aire a esta esperada entrega.

Personajes clásicos de Toy Story

Tom Hanks – Sheriff Woody

Tom Hanks – Sheriff Woody Tim Allen – Buzz Lightyear

Joan Cusack – Jessie

Blake Clark – Slinky

Annie Potts – Bo Peep

Wallace Shawn – Rex

John Ratzenberger – Hamm

Jeff Bergman – Mr. Potato Head

Anna Vocino – Mme. Patate

Jeff Pidgeon – Aliens

Personajes que regresan desde Toy Story 3

Kristen Schaal – Trixie

Kristen Schaal – Trixie Bonnie Hunt – Dolly

Jeff Garlin – Buttercup

Personajes que vuelven de Toy Story 4

Tony Hale – Forky

Tony Hale – Forky Keanu Reeves – Duke Caboom

Ernie Hudson – Combat Carl

Melissa Villaseñor – Karen Beverly

Jay Hernandez – Mr. Anderson

Lori Alan – Mrs. Anderson

Ally Maki – Giggle McDimples

Los nuevos personajes de Toy Story 5

La quinta entrega también incorporará nuevas voces y personajes que prometen darle un giro a la historia de los juguetes.

Greta Lee – Lilypad (tableta interactiva)

Greta Lee – Lilypad (tableta interactiva) Bad Bunny – Pizza with Sunglasses

Bizarrap – Santa de Jardín

Conan O'Brien – Smarty Pants

Matty Matheson – Dr. Nutcase

Shelby Rabara – Snappy

Por su parte, el doblaje al español latino contará con reconocidos actores y cantantes que prestarán su voz a algunos de los personajes más queridos de la franquicia.

Arturo Mercado Jr. – Woody

Arturo Mercado Jr. – Woody José Luis Orozco – Buzz Lightyear

Belinda – Lilypad

Irán Castillo – Jessie

Diana Santos – Bo Peep (Betty)

Con el regreso de figuras icónicas y la incorporación de nuevas estrellas, Toy Story 5 promete emocionar a los seguidores de todas las edades.

La película llevará a Woody, Buzz y compañía a enfrentar nuevos retos, mientras continúan transmitiendo uno de los mensajes que ha convertido a esta saga en un clásico: el verdadero valor de la amistad.