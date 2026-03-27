Justicia de Argentina libera a implicados en caso Liam Payne; seguirán proceso en libertad

La Justicia de Argentina ordenó la excarcelación de dos hombres acusados de suministrar drogas al cantante Liam Payne en los días previos a su muerte, ocurrida en octubre de 2024 en Buenos Aires.

La medida fue dictada por la jueza Karina Andrade, quien determinó que ambos imputados podrán enfrentar el proceso en libertad mientras continúa la investigación. La causa judicial, que incluyó a cinco personas procesadas, avanza hacia su etapa final antes del juicio oral.

Liam Payne murió el 16 de octubre. Foto: Instagram @liampayne

Excarcelación de acusados en el caso Liam Payne

Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra fueron liberados tras permanecer varios meses bajo prisión domiciliaria.

Ambos están señalados por presuntamente proveer cocaína al músico británico durante su estancia en la capital argentina.

La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15, resolvió que no existían riesgos procesales que justificaran mantener la detención.

Entre los argumentos considerados se encuentran la ausencia de peligro de fuga y la falta de indicios de que los acusados pudieran entorpecer la investigación o influir sobre testigos.

El abogado de Pereyra, Augusto Cassiau, explicó que la magistrada evaluó factores personales del imputado.

Tomó en consideración que sea joven, que haya trabajado toda su vida y que necesite trabajar”, declaró .

No obstante, la excarcelación no implica el cierre del proceso. La jueza impuso medidas restrictivas para garantizar el desarrollo de la causa, entre ellas la obligación de presentarse ante la Justicia y abstenerse de cualquier conducta que pueda interferir con la investigación.

Por su parte, Fernando Madeo Facente, defensor de Paiz, confirmó la liberación de su cliente y difundió en redes sociales una imagen tras su salida.

2. El caso sigue en investigación tras la muerte del cantante en 2024.

Investigación y contexto de la muerte del cantante

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el interior de un hotel en Buenos Aires. El hecho ocurrió luego de varios días de estancia en el lugar.

De acuerdo con la investigación, el artista consumió alcohol, cocaína y antidepresivos durante ese periodo. Este contexto fue considerado clave por los peritos para analizar su estado al momento de la caída.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue consecuencia de “politraumatismos” y de una “hemorragia interna y externa”. Asimismo, los estudios descartaron lesiones autoinfligidas o la intervención física directa de terceras personas.

Los peritajes indicaron que el cantante no realizó maniobras de defensa al caer, lo que permitió inferir que se encontraba en un estado de inconsciencia parcial o total. Este elemento orientó la investigación hacia las condiciones previas al hecho, especialmente el consumo de sustancias.

La Justicia argentina dictó medidas restrictivas tras la excarcelación por el caso de Liam Payne

Avance judicial y situación de los implicados

En el expediente judicial fueron procesadas cinco personas vinculadas al entorno del cantante durante su estancia en el hotel. Sin embargo, en febrero de 2025, la Justicia resolvió el sobreseimiento de tres de ellas: Rogelio Nores, mánager y amigo del artista; Gilda Martín, encargada del establecimiento; y Esteban Grassi, jefe de recepción.

Con estas resoluciones, la causa quedó centrada en Paiz y Pereyra, considerados por la investigación como presuntos proveedores de droga. Según la reconstrucción de los hechos, Paiz conoció al músico en un restaurante de la zona de Puerto Madero, donde trabajaba como camarero, mientras que Pereyra, empleado del hotel, habría actuado como intermediario.

Ambos deberán enfrentar un juicio oral en libertad, bajo las condiciones impuestas por la Justicia. La investigación se encuentra en su etapa final, en la que se definirán las responsabilidades penales en torno a los hechos que precedieron la muerte del cantante británico.