La Orquesta Real de Xalapa dará un giro en su programación de repertorios clásicos para presentar, junto con el ensamble Revolution Corp, un concierto sinfónico dedicado a dos de las bandas más influyentes del rock en español: Caifanes y Soda Stereo.

La propuesta, que se presentará el 13 de junio en la Sala Tlacná, pretende tender puentes entre la música académica y los lenguajes contemporáneos que convocan a públicos jóvenes.

Zurisaday Sastre, director de la Orquesta Real, explicó que este proyecto se distingue por su enfoque sinfónico, ya que es una lectura formal y de alta exigencia técnica que permite resignificar repertorios populares sin despojarlos de su identidad.

La orquesta asume aquí un reto distinto, que es el dialogar con un género que marcó a varias generaciones.

Caifanes y Soda Stereo, sinfónico ESPECIAL

¿Qué esperar del concierto sinfónico de Caifanes y Soda Stereo?

Desde Revolution Corp, Octavio Gavidia detalló que los arreglos fueron diseñados para conservar la fuerza original de temas como Afuera, Miedo o Aviéntame y los clásicos de Soda Stereo, pero ampliando su dimensión sonora a través de la orquestación.

La intención no es suavizar el rock, sino expandirlo y llevarlo a un espacio acústico como Tlacná, donde cada capa instrumental adquiere profundidad y presencia.

Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV, destacó que esta alianza responde a la necesidad de generar proyectos culturales que conecten con nuevas generaciones y, al mismo tiempo, fortalezcan los programas sociales de la institución. Parte de la recaudación se destinará a apoyos para estudiantes.

El concierto se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00 horas en la Sala Tlacná. Los boletos están disponibles en empresasv.comprarboletos.com y en los puntos de venta del Museo de Antropología, la Facultad de Contaduría y la tienda frente al Estadio Xalapeño.

La colaboración entre la Orquesta Real y Revolution Corp revisita el rock latinoamericano y abre un diálogo diferente para la música sinfónica.