Caifanes y Soda Stereo, sinfónico
La Orquesta Real de Xalapa y Revolution Corp presentan un concierto sinfónico de Caifanes y Soda Stereo el 13 de junio en la Sala Tlacná. ¡Los detalles aquí!
La Orquesta Real de Xalapa dará un giro en su programación de repertorios clásicos para presentar, junto con el ensamble Revolution Corp, un concierto sinfónico dedicado a dos de las bandas más influyentes del rock en español: Caifanes y Soda Stereo.
La propuesta, que se presentará el 13 de junio en la Sala Tlacná, pretende tender puentes entre la música académica y los lenguajes contemporáneos que convocan a públicos jóvenes.
Zurisaday Sastre, director de la Orquesta Real, explicó que este proyecto se distingue por su enfoque sinfónico, ya que es una lectura formal y de alta exigencia técnica que permite resignificar repertorios populares sin despojarlos de su identidad.
La orquesta asume aquí un reto distinto, que es el dialogar con un género que marcó a varias generaciones.
¿Qué esperar del concierto sinfónico de Caifanes y Soda Stereo?
Desde Revolution Corp, Octavio Gavidia detalló que los arreglos fueron diseñados para conservar la fuerza original de temas como Afuera, Miedo o Aviéntame y los clásicos de Soda Stereo, pero ampliando su dimensión sonora a través de la orquestación.
La intención no es suavizar el rock, sino expandirlo y llevarlo a un espacio acústico como Tlacná, donde cada capa instrumental adquiere profundidad y presencia.
Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV, destacó que esta alianza responde a la necesidad de generar proyectos culturales que conecten con nuevas generaciones y, al mismo tiempo, fortalezcan los programas sociales de la institución. Parte de la recaudación se destinará a apoyos para estudiantes.
El concierto se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00 horas en la Sala Tlacná. Los boletos están disponibles en empresasv.comprarboletos.com y en los puntos de venta del Museo de Antropología, la Facultad de Contaduría y la tienda frente al Estadio Xalapeño.
La colaboración entre la Orquesta Real y Revolution Corp revisita el rock latinoamericano y abre un diálogo diferente para la música sinfónica.