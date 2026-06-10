"La Niña Futbolista": Ximena Sariñana y Claudia Sheinbaum respaldan a Julieta Venegas

Luego del estreno de "La Niña Futbolista", interpretada por Julieta Venegas, la canción no fue recibida con el entusiasmo que muchos esperaban. Por el contrario, desató un intenso debate entre aficionados al fútbol y usuarios de redes sociales.

Debido a esto, las críticas hacia la cantante mexicana no tardaron en aparecer, dividiendo opiniones entre quienes celebraron el mensaje de inclusión y quienes consideraron que el tema no representaba el espíritu del Mundial de Futbol 2026.

"La Niña Futbolista": la canción que dividió opiniones

Cabe señalar que esta canción fue compuesta originalmente por el músico Ignacio Silva y fue interpretada por Julieta Venegas durante la conferencia matutina del pasado 29 de mayo.

Sin embargo, tras su presentación, las redes sociales se inundaron de comentarios encontrados. Mientras algunos usuarios señalaron que el tema utilizaba lenguaje inclusivo y celebraba la participación de las niñas en el deporte, otros cuestionaron que se relacionara con un Mundial.

Ante la polémica, Ximena Sariñana fue cuestionada por diversos medios de comunicación sobre las críticas que recibió. La cantante defendió el mensaje de la canción y aseguró que el futbol debe ser un espacio para todas las personas.

“El Mundial es para todos y para todas y yo estoy igual de entusiasmada que mi hijo y que muchas otras personas”, manifestó.

Ximena Sariñana llama a reflexionar sobre la violencia familiar durante el Mundial

La intérprete también aprovechó la conversación para hablar sobre una problemática que suele pasar desapercibida durante los grandes eventos deportivos: el aumento de la violencia familiar.

Venegas destacó la importancia de generar conciencia sobre este tema para que el Mundial sea una experiencia segura y positiva para todas las familias.

“Creo que es muy importante comunicar que el mundial tiene que ser una experiencia familiar en donde todos nos sintamos y todos nos sintamos seguros y seguras. Ustedes sabían que la violencia familiar incrementa durante los partidos. Así que es muy importante concientizar a la gente de este tipo de situaciones para que México esté preparado también para todo lo posiblemente negativo que puede traer”, indicó la cantante.

Julieta Venegas: así la defendieron Ximena Sariñana y Claudia Sheinbaum por "La Niña Futbolista" Foto: Cuartoscuro.com

Claudia Sheinbaum defiende a Julieta Venegas y aclara la polémica

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró durante la conferencia matutina que "La Niña Futbolista" nunca tuvo la intención de convertirse en la canción oficial del Mundial 2026.

La mandataria explicó que el tema fue presentado en el contexto de un reconocimiento a niñas y jóvenes que participaron en un concurso de dominadas para asistir al torneo.

“La canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente, está dedicada a las niñas que juegan fútbol y la pusimos ese día porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial”, expresó la presidenta.

Julieta Venegas: así la defendieron Ximena Sariñana y Claudia Sheinbaum por "La Niña Futbolista" Foto: Cuartoscuro.com

Aunque la controversia continúa generando conversación en redes sociales, cada vez más figuras públicas han salido a opinar sobre las críticas hacia Julieta Venegas, reavivando el debate sobre la inclusión, el futbol y el papel de la música en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.