Julieta Venegas recibe críticas por 'La niña futbolista'; esta es la razón de la polémica

Julieta Venegas se encuentra en medio de una controversia en redes sociales tras el lanzamiento de "La niña futbolista", un tema musical presentado como parte de las actividades culturales relacionadas con el Mundial de 2026. Lo que comenzó como una propuesta con un mensaje de inclusión terminó generando una ola de opiniones divididas entre usuarios, aficionados al futbol y seguidores de la cantante.

Durante los días posteriores a su estreno, el videoclip comenzó a acumular reacciones negativas en distintas plataformas digitales. La conversación creció rápidamente hasta convertirse en tendencia, provocando que miles de personas debatieran sobre el contenido de la canción, su mensaje y la forma en que fue presentada al público.

Julieta Venegas IG

¿Por qué critican a Julieta Venegas por la canción "La niña futbolista"?

Buena parte de los comentarios negativos se enfocaron en la propuesta artística del tema. Diversos usuarios señalaron que la canción no logra transmitir la emoción que suele estar asociada a un evento deportivo de la magnitud de un Mundial.

Otra de las críticas más frecuentes estuvo relacionada con la letra y la producción musical. Mientras algunos internautas respaldaron el mensaje de inclusión, otros consideraron que la composición no cumplió con las expectativas que genera una artista de la trayectoria de Julieta Venegas.

Las opiniones encontradas se multiplicaron en plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram, donde comenzaron a circular fragmentos del videoclip acompañados de comentarios de todo tipo.

La historia que cuenta “La niña futbolista”

Dentro de la narrativa del tema se cuenta la historia de una niña que disfruta jugar futbol, pero enfrenta la oposición de su padre, quien considera que ese deporte es exclusivamente para hombres. Conforme avanza la historia, la protagonista demuestra sus capacidades en la cancha y termina derribando los prejuicios de quienes la rodean.

La intención del proyecto era utilizar esta historia para visibilizar los obstáculos que todavía enfrentan muchas niñas y mujeres que buscan desarrollarse en disciplinas deportivas dominadas por hombres.

La canción fue dada a conocer durante un evento impulsado por la Secretaría de Cultura de México y respaldado por el gobierno de México. El objetivo principal consistía en promover valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación de las niñas en el deporte.

Sin embargo, el mensaje no fue recibido de la misma manera por todo el público. Desde los primeros días comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el enfoque elegido y el resultado final de la producción musical.

Los comentarios negativos llegaron hasta YouTube

Conforme la discusión fue creciendo, las críticas dejaron de concentrarse únicamente en el videoclip oficial. Muchos usuarios comenzaron a trasladar sus opiniones a otras publicaciones relacionadas con la cantante dentro de YouTube y otras redes sociales.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando los comentarios del video oficial fueron deshabilitados. Aunque no se ofreció una explicación detallada sobre la decisión, numerosos internautas interpretaron la medida como una respuesta al volumen de mensajes negativos que estaba recibiendo el proyecto.

Julieta Venegas defendió el mensaje de la canción

Frente a la controversia, la cantante ha mantenido una postura enfocada en el propósito original del proyecto. Según explicó en declaraciones difundidas por diversos medios, la intención siempre fue enviar un mensaje positivo a niñas y adolescentes para que no abandonen sus sueños por prejuicios o limitaciones impuestas por otras personas.

“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño, espero que les inspire a jugar y divertirse”, explicó la cantante sobre el proyecto.

Los memes sobre Julieta Venegas y la canción

Además de las críticas, la polémica dio paso a una gran cantidad de memes que rápidamente se difundieron en internet. Las imágenes relacionadas con la canción ayudaron a que el tema se hiciera aún más viral.