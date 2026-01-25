Jujutsu Kaisen rinde homenaje a Kill Bill en el episodio 4 de la temporada 3

Si al ver el episodio 4 de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen tuviste la sensación de estar presenciando una escena familiar, no fue casualidad. El anime sorprendió a sus seguidores con un homenaje visual y narrativo a Kill Bill: Volume 1, la icónica película dirigida por Quentin Tarantino, reinterpretando uno de los enfrentamientos más recordados del cine contemporáneo.

El episodio, titulado Resistiendo en silencio, adapta los capítulos del arco Perfect Preparation y muestra el punto de quiebre definitivo de Maki Zenin, cuya transformación se activa tras la muerte de su hermana Mai. A partir de ese momento, la narrativa deja de centrarse en la explicación del sistema de poder y se convierte en una ejecución visual de venganza, violencia estilizada y catarsis, muy en la línea del cine de Tarantino.

Maki Zenin en Jujutsu Kaisen MAPPA

De O-Ren Ishii a Ogi Zenin

El paralelismo más evidente aparece en la primera gran ejecución del episodio. Maki se enfrenta a su padre, Ogi Zenin, y lo decapita de un solo movimiento. El encuadre, la pausa previa y la resolución del combate remiten directamente al duelo entre La Novia (interpretada por Uma Thurman) y O-Ren Ishii (Lucy Liu) en Kill Bill.

No se trata solo de una coincidencia narrativa. La puesta en escena —la posición de los personajes, el tempo del movimiento y la contundencia del golpe final— replica de forma deliberada el lenguaje visual de la película.

La Casa de las Hojas Azules, versión Zenin

El homenaje se vuelve aún más evidente cuando Maki enfrenta a la unidad Kukuru dentro de una gran sala del clan Zenin. El espacio cerrado, la disposición circular de los enemigos y la coreografía del combate evocan directamente la famosa secuencia de la Casa de las Hojas Azules, donde La Novia se enfrenta a los Crazy 88.

El estudio MAPPA anima la escena siguiendo una lógica casi coreográfica: enemigos que atacan en oleadas, movimientos amplios, uso del entorno y una violencia que se vuelve progresivamente más estilizada. Aunque el contexto es completamente distinto —armas malditas en lugar de katanas tradicionales—, la referencia resulta inconfundible para cualquier espectador familiarizado con el cine de Tarantino.

La transformación de Maki Zenin en Jujutsu Kaisen Especial

Blanco y negro, reflejos y armas arrojadas

Entre los detalles más celebrados por los fans está la transición momentánea a blanco y negro cuando la violencia alcanza su punto máximo, un recurso que Kill Bill utilizó originalmente para sortear la censura sin sacrificar intensidad visual.

También aparece el clásico plano del reflejo en la hoja del arma, donde Maki observa el número de enemigos que la rodean, una clara alusión a la planificación estratégica previa al combate que La Novia realiza en la película. Incluso el remate de uno de los rivales mediante un arma arrojada a la cabeza funciona como un eco directo del hacha lanzada en el filme de 2003.

Maki será la protagonista del nuevo episodio de Jujutsu Kaisen Especial

Un tributo que fortalece al personaje

Más allá del guiño cinéfilo, el homenaje cumple una función narrativa clave: subrayar que la historia de Maki no es solo un aumento de poder, sino una liberación violenta de una estructura familiar opresiva. Al igual que Kill Bill, la secuencia convierte la venganza en un acto simbólico, cargado de estilo y significado.

El resultado es uno de los episodios más comentados de la temporada, no solo por su duración extendida o su carga emocional, sino por demostrar cómo Jujutsu Kaisen puede dialogar con la historia del cine y transformar una referencia en una escena propia e inolvidable.

bgpa