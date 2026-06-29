John Cena se rapa por completo para continuar su tratamiento contra la calvicie

Tras someterse anteriormente a un trasplante capilar, John Cena dio un nuevo paso en su lucha contra la pérdida de cabello. El exluchador de la WWE compartió con sus seguidores una fotografía en la que aparece completamente rapado, una decisión que forma parte de la siguiente etapa de su tratamiento.

Lejos de ocultar el proceso, el también actor decidió mostrarlo públicamente y expresó su entusiasmo por los resultados que espera obtener.

Foto: Facebook John Cena

¿Por qué John Cena se rapó la cabeza?

A través de sus redes sociales, John Cena publicó una imagen en la que aparece junto al especialista en restauración capilar, el doctor Ken Anderson, quien ha estado a cargo de su tratamiento.

El exluchador explicó que optó por afeitarse completamente la cabeza para favorecer el procedimiento y aumentar las posibilidades de obtener un mejor resultado. Incluso comentó que esta vez decidió "darlo todo" como parte del proceso.

Foto: Facebook John Cena

¿Es la primera vez que se somete a este tratamiento?

No. Cena ya había recurrido anteriormente a un trasplante de cabello en el Anderson Center for Hair, donde comenzó su tratamiento para combatir la calvicie.

Con esta nueva intervención busca reforzar los resultados obtenidos y continuar con el proceso de recuperación capilar.

¿Es la primera vez que se somete a este tratamiento?

En abril, durante las actividades de WrestleMania 42, John Cena habló sobre los efectos que experimentó después de la operación.

El actor contó que, durante la recuperación, su cabeza se inflamó considerablemente, al grado de que bromeó diciendo que parecía tener "una cabeza de extraterrestre". A pesar de ello, tomó la situación con humor y aseguró que formaba parte del proceso de sanación.

Foto: Facebook John Cena

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

La publicación llamó la atención de sus fanáticos, quienes reconocieron la naturalidad con la que Cena ha compartido cada etapa del tratamiento.

Además, muchos destacaron que, independientemente del resultado final del trasplante, el exluchador continúa proyectando confianza con su nueva imagen completamente rapada.

John Cena ha decidido vivir con total transparencia su proceso de restauración capilar, compartiendo tanto los avances como los momentos más complicados de su recuperación. Con esta nueva etapa, el exluchador espera obtener mejores resultados y demuestra que no tiene inconveniente en mostrar los cambios físicos que forman parte del tratamiento.