El universo de Los Juegos del Hambre atraviesa un buen momento comercial con el estreno de la nueva película “Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha”, y ahora el estudio Lionsgate anunció que mantiene la puerta abierta para expandir todavía más la franquicia cinematográfica, siempre y cuando su autora original, Suzanne Collins, decida escribir una nueva historia.

En entrevista con The Hollywood Reporter, el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, aseguró que el estudio está dispuesto a colaborar de inmediato con la escritora si surge otro libro ambientado en Panem, dejando claro que el ritmo creativo pertenece por completo a la autora original y que no influirán en su decisión para expandir la franquicia.

"Tenemos un respeto absoluto por Suzanne como la arquitecta. Le he dicho que, si está lista para que lea algo más y cuando lo esté, lo dejaré todo e iré a cualquier parte del mundo para leerlo. Y me sentaré pacientemente a esperar esa llamada", declaró Fogelson.

El directivo señaló que el público quiere explorar el mundo de otros personajes, por lo que el interés existe, pero se negó a dar una fecha para un posible nuevo proyecto.

La base de fans definitivamente nos ha hecho saber que hay otras historias que estarían encantados tanto de leer como de ver. Veremos si alguna de ellas inspira a Suzanne para animarse a escribirlas".

¿Cuánto ha recaudado Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

El entusiasmo de Lionsgate responde al contundente debut en taquilla de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha. En apenas su primer fin de semana de estreno recaudó 119.3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá superando el estreno de La Odisea.

Dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada como un joven Haymitch Abernathy, la producción de 150 millones de dólares ya tiene un mejor arranque Balada de pájaros cantores y serpientes (2023).