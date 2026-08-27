Juan Gabriel compuso uno de los mayores éxitos de Daniela Romo: ¿cuál es?

Daniela Romo y Juan Gabriel construyeron una amistad cercana que también dio paso a colaboraciones musicales. Una de las más recordadas fue una canción compuesta por el Divo de Juárez especialmente para la cantante y actriz.

El tema se convirtió en uno de los mayores éxitos de Daniela Romo durante la década de los 80 y, con el paso de los años, se mantuvo como una pieza importante dentro de su repertorio.

Foto: Facebook Juan Gabriel

¿Qué canción escribió Juan Gabriel para Daniela Romo?

Juan Gabriel fue el autor de “De mí enamórate”, una balada que Daniela Romo lanzó en 1986. La canción formó parte del disco “Mujer de todos, mujer de nadie” y fue utilizada como tema principal de la telenovela “El camino secreto”.

Gracias a su letra romántica y a la interpretación de la artista, la composición logró una gran aceptación entre el público. En aquella época encabezó listas de Billboard y se posicionó entre las canciones más solicitadas en las estaciones de radio.

Daniela Romo Instagram

Décadas después de su lanzamiento, “De mí enamórate” volvió a llamar la atención del público por su presencia en “Mentiras: la serie”, producción estrenada en Prime Video durante 2025. Este proyecto ayudó a que nuevas generaciones descubrieran la canción y la escucharan en plataformas como Spotify.

La amistad de Daniela Romo y Juan Gabriel

Más allá de su trabajo en la música, los artistas mantuvieron una buena amistad. Parte de esa cercanía aparece en el documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, disponible en Netflix.

En una de las escenas del proyecto, Juan Gabriel convive con Daniela Romo y Ana Gabriel dentro de una habitación. Más adelante, los tres aparecen durante una cena, conversando y mostrando una faceta alejada de los escenarios.

Marcelo Palacios / Cuartoscuro

El documental también recupera momentos personales y profesionales del Divo de Juárez, además de revelar aspectos poco conocidos de su carrera.