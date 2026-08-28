¡De Bellas Artes a Apple Maps! Cine, música y otros homenajes a Juan Gabriel a 10 años de su muerte

A una década de su muerte, Juan Gabriel sigue presente en la música, el cine, las calles y hasta en los objetos cotidianos de los mexicanos.

Este 28 de agosto se cumplen 10 años del fallecimiento del Divo de Juárez y, para conmemorar su legado, distintas instituciones y plataformas prepararon lanzamientos y experiencias que van desde una ruta por la Ciudad de México hasta ediciones especiales en vinilo, estampillas postales y un sorteo de la Lotería Nacional.

A esto se suma el regreso a la pantalla grande de uno de los momentos más importantes de su carrera: su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes.

Sigue los pasos de Juanga

A partir de hoy estará disponible en Apple Maps la guía En los pasos de Juan Gabriel, con la que sus seguidores podrán recorrer distintos puntos de la Ciudad de México relacionados con la vida y trayectoria del cantante.

La ruta incluye el Palacio de Bellas Artes, donde ofreció su histórico concierto de 1990; el Auditorio Nacional, escenario de varios de sus espectáculos, y el Zócalo capitalino, donde en el año 2000 reunió a más de 350 mil personas.

También aparecen sitios relacionados con sus primeros años, como la Alameda Central y el Teatro Blanquita, así como Plaza Garibaldi y el Salón Tenampa, ligados a la tradición de la música mexicana que acompañó buena parte de su obra.

Uno de los puntos más particulares es el Palacio de Lecumberri, donde Alberto Aguilera Valadez estuvo encarcelado antes de convertirse en Juan Gabriel y donde compuso canciones durante aquella etapa de su vida.

La guía suma además el Bosque de Chapultepec, que alberga una estatua en su honor, y el Ángel de la Independencia, escenario de uno de los homenajes realizados al cantante en 2025.

Su primer Bellas Artes vuelve al cine

El legado del Divo también regresará a la pantalla grande con Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes, que llegará a más de 250 salas de cine en México bajo la distribución de Cinemex Alternativo.

La producción recupera el histórico concierto que el cantante ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, uno de los episodios que marcaron su carrera y la historia de la música popular mexicana.

La exhibición no se limitará a México. También llegará a Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador.

El 3 de septiembre se estrenará en España, Colombia y Argentina, mientras que en Estados Unidos llegará el 15 de septiembre, en el marco del Mes de la Herencia Hispana y las celebraciones por la Independencia de México.

Además, se realizará una proyección especial en el Millennium Park de Chicago, en colaboración con el National Museum of Mexican Art.

El renovado interés por aquel concierto también llegó a los premios. Hasta que te conocí (en vivo desde Bellas Artes) ganó en los Beyond Music Awards (BYMA) 2026 dentro de la categoría Trend Musical del Año, que reconoce canciones con impacto relevante en las tendencias digitales y la conversación cultural.

Juan Gabriel también vuelve al vinilo

La celebración también llegará a las tornamesas.

Sony Music lanzó una edición conmemorativa en vinilo color constelación dorada translúcida, acompañada de un póster especial.

Amazon Music tendrá, por su parte, una edición exclusiva con un LP blanco translúcido y el mismo póster conmemorativo.

El lanzamiento forma parte de la colección Amazon Exclusive Vinyl, Edición Conmemorativa 10 Aniversario, creada para celebrar el legado musical de Juan Gabriel.

Amor eterno hasta en estampillas

Correos de México también se sumó a los homenajes con una edición especial de dos timbres postales conmemorativos.

Al colocarse juntos, los sellos revelan una imagen de Juan Gabriel acompañado de su guitarra y además incorporan un fragmento de Amor eterno, una de las composiciones más reconocidas del cantante.

La emisión tendrá un tiraje de 300 mil piezas y cada timbre contará con un valor facial de 7.50 pesos.

Juan Gabriel en las estampillas Especial

¡Lotería!

La imagen de Juan Gabriel también recorrerá el país en millones de cachitos.

La Lotería Nacional realizará un sorteo conmemorativo con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos.

Para la ocasión fueron emitidos dos millones 400 mil cachitos con la imagen del Divo de Juárez.

Juan Gabriel en la Lotería Nacional Especial

Diez años después, siguen apareciendo canciones

La muerte de Juan Gabriel tampoco significó el final de su discografía.

Desde 2016 se han publicado tres discos de estudio con material relacionado con el cantante.

Los Dúo 3, lanzado en 2022, se convirtió en su álbum de estudio número 38 y el primero publicado tras su muerte. La tercera entrega de su serie de duetos utilizó material grabado previamente por Juan Gabriel y reunió colaboraciones con artistas como Anahí, Mon Laferte, Gloria Trevi, Danna, Luciano Pereyra y Pepe Aguilar.

Un año después llegó México con escalas en mi corazón (Ciudades), un disco doble que había sido conceptualizado por el propio artista y que rinde homenaje a distintas ciudades del país.

En 2025 se lanzó Eterno, una producción que reúne grabaciones vocales inéditas con nuevos arreglos de mariachi.

En conjunto, estas producciones recientes suman más de 60 pistas entre canciones inéditas y nuevas versiones de algunos de sus grandes clásicos.

Un catálogo que todavía tiene historia por contar

Juan Gabriel dejó un catálogo de más de mil 800 canciones, interpretadas por más de mil 500 artistas en distintos idiomas.

Y la intención de su familia es que esas composiciones continúen llegando a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando el cantante ofreció sus conciertos más emblemáticos.

Jean Aguilera, uno de sus hijos, ha hablado sobre la posibilidad de que artistas de generaciones más jóvenes interpreten las canciones de su padre e incluso mencionó a Bad Bunny como uno de los músicos que le gustaría escuchar cantando algún tema del compositor.

La familia busca así perpetuar el legado del Divo de Juárez mediante nuevos homenajes y colaboraciones que acerquen su obra a públicos más jóvenes.

Juan Gabriel en cifras

La dimensión de su carrera ayuda a explicar por qué, a una década de su muerte, siguen apareciendo nuevas formas de recordarlo.

Juan Gabriel realizó más de 40 discos entre álbumes de estudio, recopilatorios y grabaciones en vivo.

Como actor participó en 10 largometrajes y dos programas de televisión.

A lo largo de su trayectoria recibió 17 premios Billboard y 11 Premio Lo Nuestro, además de dos Latin Grammy póstumos.

La Academia Latina de la Grabación lo reconoció como Persona del Año en 2009 y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En Los Ángeles, cada 5 de octubre se celebra el Día de Juan Gabriel, mientras que en septiembre de 2016 fue nombrado Rey Perpetuo de las fiestas patrias mexicanas.

Su legado también quedó plasmado en Ciudad Juárez, donde el 11 de diciembre de 2019 se inauguró el paseo Siempre en mi mente, ubicado en la calle Colombia y avenida 16 de Septiembre.

En abril de 2024, Amor eterno fue incluida entre 25 grabaciones seleccionadas para su preservación por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

A 10 años de su partida

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, apenas dos días después de ofrecer el que sería su último concierto, el 26 de agosto en The Forum de Los Ángeles, como parte de la gira México es todo.

Días después, el 5 y 6 de septiembre, sus cenizas fueron recibidas en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto que décadas antes había protagonizado uno de los momentos más importantes de su carrera.

Entonces, Excélsior llevó la noticia de su fallecimiento a ocho columnas en su primera plana y Función dedicó un especial de 12 páginas a la vida y trayectoria del compositor.

Diez años después, Juan Gabriel vuelve a Bellas Artes, pero también aparece en cines, discos, estampillas, cachitos de lotería y hasta en una ruta digital por la Ciudad de México.

Porque si algo parece confirmar esta década sin Alberto Aguilera es que, para millones de personas, Juan Gabriel nunca se ha ido.