“Salieron los fantasmas”: Lo que María José Cuevas descubrió en la bodega secreta de Juan Gabriel

María José Cuevas está sentada en su biblioteca, detrás tiene carteles pegados, son de la Época del Cine de Oro mexicano, y emocionada recuerda cuando Laura Woldenberg, productora del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la invitó a dirigir esta apuesta de historia.

En ese momento justo regresé a mi infancia desde momentitos sumamente íntimos, como cuando yo era una niña y no me quería meter a bañar y les decía: ‘no, mañana.’ Entonces me cantaban la canción de ‘será mañana o pasado mañana’, recuerda la directora cantando entre risas.

Y es que María no conoció a Juan Gabriel, pero como todo México creció con él, ella pudo verlo a través de sus propios documentos.

No sabíamos en ese momento que Juan Gabriel tenía esta bodega donde él guardó todo. Documentó absolutamente todo. No sólo estaban sus videos caseros, cotidianos, de su persona, como Alberto Aguilera, sino además tuvo siempre la visión de tener a alguien de su equipo profesional que estuviera grabando todos sus conciertos y los seguimientos de su parte pública, que es Juan Gabriel. Entonces, imagínate meterte a este océano de material”, cuenta María a Excélsior.

Cortesía Sony Music México / Netflix

El Divo delegó a María Luisa Arcaraz la encomienda de grabar todo cuanto hubiera que filmar de la faceta como Juan Gabriel, mientras que él con esa misma cámara filmada los momentos más íntimos.

Era un visionario, un tipo completamente adelantado a su época. De todo el material que encontramos en su bodega, lo más viejo que encontramos, que tenía él guardado, eran los Super 8, las cintas de 1973, era un visionario y yo digo que era un documentalista y además guardó todo en una bodega”, enfatiza María.

En esa interminable bodega María tuvo el material para trabajar el documental que se conoció de Juan Gabriel desde 2025, y hoy que es su décimo aniversario luctuoso María lanzó la cereza del pastel, Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes con escenas inéditas de aquel concierto en este recinto en 1990.

“Cuando abres esa bodega salen todos los fantasmas que te hablan, y lo bonito es que cómo nuestra intención con el documental es sentir lo más cercano posible a Juan Gabriel, podíamos contar algo mucho más cercano. Descubrimos estas cámaras inéditas del concierto tan de cerca, era no estar en primera fila del concierto, sino estar parado junto a él en el escenario”, detalla María.

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” en Cinemex Marcelo Palacios / Cuartoscuro

Pero este documental no podía pasar todo el concierto, que duró 2 horas con 50 minutos originalmente. Muchas canciones quedaron fuera, pero lo importante, dice María, es ver eso que Juan Gabriel hizo antes del concierto.

“Hubo sólo un ensayo, imagínate, o sea que todo podía salir bien, pero al mismo tiempo todo podía salir mal, pero es Juan Gabriel, y todos sabemos que con él todo puede salir bien”, asegura María.

Pero lo más importante es qué pasó después, qué hizo Juan Gabriel después de conquistar un escenario que para la época era impensado para un artista de cultura popular.

“Yo siempre pensaba: ‘tú eres Juan Gabriel, ya conquistaste a todos los públicos, ya rompiste con todos los estereotipos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo te despiertas al día siguiente después de haber conquistado el Palacio de Bellas Artes?’ Es algo que yo me preguntaba. ‘¿Cómo te despiertas?’ De pronto un día pongo un cassette y te acuerdas en ese entonces los VHS te aparecía la fecha, y dice 13 de mayo de 1990. Y yo dije, hice el cálculo y dije, a ver, éste es el día siguiente de Bellas Artes. O sea, claro, el último concierto fue el 12, éste es el día siguiente de Bellas Artes”.

wddasdssadsad Netflix

María había encontrado la verdadera esencia de este ídolo de multitudes.

Está él en su departamento con sus hijos jugando almohadazos, filmándolos cómo se bañan. Lo más cotidiano y normal y cercano para mí fue completamente revelador, porque son este tipo de detalles, son los que te muestran realmente la personalidad de un personaje tan increíble. O sea, acabas de conquistar Bellas Artes, que 36 años después lo estamos celebrando por ese concierto. Y al día siguiente simplemente se paró a grabar a sus hijos y a jugar a las marometas en su departamento como cualquier persona, ¿no? Eso habla mucho de Juan Gabriel.”

El documental podrá verse en Cinemex desde hoy entre las decenas y cientos de actividades que se harán para recordar a Juanga en su décimo aniversario.